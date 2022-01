Dresden

Im Dezember 2021 ist die Arbeitslosigkeit in Dresden nur leicht gestiegen. Mit 16461 waren 192 mehr Männer und Frauen auf Jobsuche als noch im November, aber 2148 weniger als im Dezember 2020. Die Arbeitslosenquote blieb konstant bei 5,4 Prozentpunkten (Dezember 2020: 6,2 Prozent), wie die Dresdner Agentur für Arbeit am Dienstag mitteilte.

Im Jahresschnitt etwas weniger Arbeitslose als 2020

Übers Jahr 2021 gerechnet waren den Angaben zufolge in Dresden durchschnittlich 18 470 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet – 117 oder 0,6 Prozent weniger als 2020. Die Arbeitslosenquote lag 2021 im Durchschnitt bei 6,1 Prozent, 2020 nur etwas höher bei 6,2 Prozent.

Sorge wegen steigender Infektionszahlen

Jan Pratzka, Leiter der Dresdner Agentur für Arbeit, blickt mit Sorge auf die hohen Infektionszahlen der letzten Wochen, die auch in Dresden „zu erneuten wirtschaftlichen Einschränkungen“ führten, die wiederum den Arbeitsmarkt beeinflussen. „Die Arbeitskräftenachfrage ist aufgrund dieser Entwicklung hinter dem November 2021 zurückgeblieben“, sagte der Behördenchef. Er verwies aber im Vergleich zum Dezember 2020 auf einen kräftigen Zuwachs von knapp 50 Prozent.

Dem gemeinsamen Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit und des Jobcenters Dresden wurden im Dezember 1020 Stellen auf dem ersten Arbeitsmarkt gemeldet, 114 weniger als im November, jedoch 339 mehr als im gleichen Monat des vergangenen Jahres. Im Gesamtjahr 2021 liefen beim Arbeitgeber-Service 11652 Stellensuchen ein – 2375 oder 25,6 Prozent mehr als im Jahr 2020.

Kurzarbeit-Anzeigen binnen kurzer Zeit verfünffacht

Die Omikron-Variante zieht Wirtschaftsforschern zufolge die Corona-Krise weiter in die Länge. Dazu kommen Lieferengpässe für wichtige Vorprodukte wie Chips, die die Industrie und inzwischen auch das Handwerk beeinträchtigen. Pratzka verwies einmal mehr auf Kurzarbeitergeld und staatliche Hilfen, die Firmen wie auch Beschäftigte weiter absicherten. Im Dezember haben sich die Anzeigen für Kurzarbeit denn auch wieder rasant erhöht – insbesondere Geschäfte, Hotels und Restaurants schicken wieder mehr Beschäftigte in die staatlich zu 50 Prozent finanzierte Pause. 808 regionale Betriebe haben im Dezember für 8134 Beschäftigte Kurzarbeit neu angezeigt. Das ist mehr als das Fünffache im Vergleich zum November.

Corona schwächt Anstieg sozialversicherungspflichtiger Jobs in Dresden

Im Juni 2021 (letzter Quartalsstichtag mit gesicherten Angaben) waren laut Arbeitsagentur 271181 Frauen und Männer in Dresden sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Mit einem Zuwachs von 323 gegenüber dem Vorjahresquartal – ein Plus von 0,1 Prozent – habe sich der Beschäftigungsanstieg durch Corona weiter deutlich abgeschwächt, halte jedoch noch an. Am ehesten habe es Zuwächse im Bereich Information und Kommunikation (plus 851), dem Gesundheitswesen (plus 749) und im Bereich Immobilien, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen (plus 592) gegeben, hieß es aus der Behörde

Von Barbara Stock