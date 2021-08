Dresden

Im April war der Student Tilmann Rothe in der Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ zu Gast. Mit seiner Erfindung, einem stylishen Tragerucksack für Bierkästen, konnte er Investor Ralf Dümmel überzeugen und holte den Löwen-Deal nach Dresden. Mit der BeerBag soll das nervige Schleppen von Getränkekisten mit bloßen Händen künftig der Vergangenheit angehören, so die Idee des 23-Jährigen. Was aber kann die Tragehilfe, die sich mit wenigen Handgriffen auch zu einer praktischen Sitzgelegenheit umfunktionieren lässt, wirklich? Vicktor Schneider und Nanuk Mederacke (beide 18) haben für uns den Härtetest gemacht.

Aufbau

Anhand der beiliegenden Anleitung war der Aufbau kaum nachzuvollziehen, die Abbildungen sind von großen, roten Pfeilen überlagert und zu eindimensional. Auch nach einer guten Stunde ist es uns in Gemeinschaftsarbeit nicht gelungen, die BeerBag zusammenzubauen. Wenn man so etwas noch nie gemacht hat – und davon sollte man ja als Hersteller erst einmal ausgehen, dann dauert das relativ lange und der Ehrgeiz lässt auch irgendwann nach. Auf Nachfrage haben wir dann aber erfahren, dass es auf der Website eine Videoanleitung dazu gibt. Damit ging’s perfekt, das wird super erklärt. Die beiliegende Anleitung sollte also noch einmal überarbeitet oder direkt mit einem QR-Code zum Video-Tutorial versehen werden. Das spart Zeit und Frust.

Die BeerBag kann man auch als Hocker verwenden. Quelle: Anja Schneider

Aufsetzen

Hier braucht es eventuell einen kleinen Moment, bis man den Dreh raus hat, das Ding mitsamt voller Kiste auf den Rücken zu bekommen. Man sollte es nicht von vorn nehmen oder in die Knie dabei gehen – das ist eine dumme Idee, die auch durchaus wehtun kann, wie wir feststellen mussten. Am besten stellt man die BeerBag ab, geht dann quasi rückwärts mit einem Arm rein und zieht sie hoch. Ist sie einmal auf dem Rücken, ist alles super. Eine zweite Person beim Aufsetzen schadet nicht, ist aber nicht zwingend notwendig.

Kurze Strecken kann man den Kasten in der Konstruktion aber auch sehr gut tragen, ohne dass man ihn erst auf den Rücken setzt. Ein zusätzliches Problem: Wir haben die BeerBag mit einem Kasten der Dresdner TU-Brauerei Lohrmanns getestet. Diese Kiste ist für den Rucksack minimal zu groß und sitzt deshalb leicht schief in der Konstruktion. Weil Bierkästen nicht genormt sind, kann das vorkommen. Die BeerBag passt aber für die meisten gängigen Bier- und Getränkekisten.

Praktischer Nutzen

Wir haben die BeerBag in allen erdenklichen Situationen ausprobiert: Treppensteigen und Fahrradfahren geht super. Wir haben aber auch den Härtetest gemacht und sind damit durch die Heide gewandert, den einen oder anderen, manchmal auch steinigen Berg hoch. Das wird dann schon ordentlich schwer und es ist gut, wenn man sich abwechseln kann. Man merkt das Gewicht von immerhin rund 18 Kilo nach einer Weile schon sehr deutlich.

Die Polsterung am Rücken ist sehr gut und gibt ein angenehmes Tragegefühl. Auf Dauer sind es eher die Trageriemen, die dann doch zunehmend schmerzhaft werden und auch deutliche Striemen hinterlassen. Für längere Wanderstrecken würden wir die BeerBag daher eher eingeschränkt empfehlen, es sei denn, der Inhalt der Kiste leert sich währenddessen schnell.

Sitzfunktion

Wir fanden die Möglichkeit, den Kasten zum Hocker umzufunktionieren sehr gut, das ist eine coole Idee. Das ist das gleiche Polster, wie es auch am Rücken eingelassen ist. Hierauf sitzt es sich sehr bequem und an kühleren Abenden tatsächlich auch warm und gemütlich. Auch der Umbau ist unkompliziert und selbsterklärend. Und: Es gab durchaus auch interessierte Blicke von anderen Parkbesuchern.

Nanuk ist von der Sitzfunktion sichtlich angetan. Quelle: Anja Schneider

Verarbeitung

Die BeerBag ist an sich sehr gut verarbeitet, die Polsterung ist angenehm und erfüllt ihren Zweck. Abstriche gibt es bei den Tragegurten, die nicht extra gepolstert sind und bei längeren Strecken das Gewicht daher nicht ideal abfedern. Beim Sperrholz finden sich minimale Absplitterungen, die bei dem Material aber nicht immer vermeidbar sind und auch keinen nennenswerten Nachteil mit sich bringen.

Preis/Leistung

Die BeerBag kostet – mit einem dauerhaft gültigen Rabattcode – aktuell 49,90 Euro. Obwohl sie durchaus auch einen praktischen Nutzen hat, würden wir selbst das nicht unbedingt für einen Bierrucksack ausgeben.

Er ist natürlich aber auch irgendwo ein Spaßartikel: Wer regelmäßig in größerer Runde mit Bier unterwegs ist und einen Bollerwagen zu unhandlich findet, ist damit sicher gut beraten.

Will man den Kasten nur für zu Hause und hat selbst kein Auto, finden sich dank Lieferdiensten und mobilen Freunden kostengünstige Alternativen zu einem extra Transportutensil.

Spaßfaktor

Wir hatten auf jeden Fall unseren Spaß mit der BeerBag. Gerade in einer größeren Gruppe ist das schon eine gute Sache und sicher auch eine schöne Geschenkidee für bieraffine und wanderfreudige Freunde.

