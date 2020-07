Dresden

Corona, das ist Krise. Die Pandemie kann aber auch Impuls sein. So hat das zumindest Verkehrsbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) gesehen, als er Anfang April nach anfänglichem Zögern verkünden ließ: Die Bedarfsampeln für Fußgänger werden umgestellt.

Corona ist Schuld an den „Bettelampeln“

Damit sind die oft als Bettelampeln verschrienen Anlagen gemeint, die nur nach einem Tastendruck grünes Licht für Fußgänger geben. Diesen Tastendruck will der Verkehrsbürgermeister den Fußgängern ersparen. Einerseits, weil er im Tastendruck einen diskriminierenden Verstoß gegen das Prinzip der Gleichbehandlung aller Verkehrsteilnehmer sieht. Andererseits aus hygienischen Gründen in Zeiten der Pandemie. Drei Monate später sind jedoch immer noch viele Ampeln nicht umgestellt.

Und daran ist ausgerechnet der Impulsgeber, die Corona-Pandemie schuld, wie es auf Anfrage aus dem Bereich Stadtentwicklung heißt. Denn aufgrund der Krise hat Finanzbürgermeister Peter Lames ( SPD) eine Haushaltssperre verhängt, die der Umstellung vorerst den Geldhahn zugedreht hat. „Sie soll aber fortgesetzt werden“, heißt es aus dem Geschäftsbereich. Nur wann, das kann noch keiner sagen.

Knapp 100 Bedarfsampelnbisher umgestellt

Und so bleibt es vorerst bei einem Zwischenstand. Von den 480 Ampeln in Dresden regeln etwa 60 Prozent den Verkehr an Kreuzungen. Nur sie sollen umgestellt werden. An den übrigen 40 Prozent der Anlagen, darunter Fußgängerampeln, Haltlichtanlagen und Straßenbahnampeln, ändert sich nichts. Von den rund 290 Kreuzungsampeln sind etwa ein Drittel bereits auf ein regelmäßiges Grün für Fußgänger umgestellt – also knapp 100. Dabei wurden zunächst Ampeln in der Innenstadt umgestellt, weil dort mit mehr Fußgängern gerechnet wird, wie es von den Stadtentwicklern heißt.

Und das ist nicht gerade billig. Planung und Umsetzung kosten rund 2000 bis 5000 Euro – pro Ampel. Damit dürften bisher Kosten zwischen 200 000 und 500 000 Euro für die Umstellung aufgelaufen sein. Die hohen Summen erklären sich mit dem Aufwand. Denn einfach nur einen Schalter umlegen können die zwölf Mitarbeiter des Sachgebiets Verkehrssteuerung im Straßen- und Tiefbauamt nicht. Sie müssen vorher genau überprüfen, wie sich eine veränderte Ampelsteuerung auf den Verkehr auswirkt.

Ampelumstellung soll Busund Bahn nicht ausbremsen

So gibt es in Dresden Strecken, auf denen Busse und Bahnen durch eine intelligente Ampelschaltung möglichst ohne anzuhalten über Kreuzungen geschleust werden. Die Nord-Süd-Achse zwischen Klotzsche und Coschütz ist dafür ein Beispiel, wobei die intelligente Steuerung dort noch nicht an allen Kreuzungen funktioniert.

Dort, wo sie es tut, soll die rasche Durchfahrt für den Nahverkehr durch das anforderungsfreie Grün für Fußgänger nicht ausgesetzt werden. Das fordert von den Planern viel Gehirnschmalz – und Zeit. Das ist auch der Grund, weshalb die Umstellung nur langsam vorankam – bis der Finanzbürgermeister die Gelder einfror und die Sache ganz zum Stoppen brachte.

Für Fußgänger stellt sich nun eine ganz praktische Frage: Ist die Ampel vor ihm nun schon umgestellt oder ist sie das nicht? Denn viele Signalgeber können nicht anzeigen, ob sie sowieso oder erst nach Tastendruck Grün für Fußgänger geben.

Das habe mit dem Steuergerätetyp zu tun, heißt es dazu aus dem zuständigen Sachgebiet. Für Fußgänger bedeutet das: genaues Beobachten und Erfahrungswissen sammeln. Die Ampeln am Albertplatz und am Trachenberger Platz zum Beispiel sind bereits umgestellt, auch wenn sie das nicht durch ein automatisch aufleuchtendes „Signal kommt“ anzeigen. Dort können die Finger vom Taster bleiben, während der Tastendruck zum Beispiel am Hubertusplatz noch nötig ist.

Klar ist die Sache dagegen an den Kreuzungen Kesselsdorfer Straße/ Rudolf-Renner-Straße sowie Ammonstraße/ Freiberger Straße. Dort zeigen die Ampeln an, dass sie auch ohne Anforderung Grün für Fußgänger geben.

Offen ist, wie es nun weiter geht. Zum einen gibt es keinen Zeitplan, wann die komplette Umstellung abgeschlossen sein soll.

Außerdem lässt sich die Stadtverwaltung offen, ob sie künftig nicht technisch umrüsten will. So werden bereits seit einiger Zeit an der Flügelwegbrücke Ampeln mit Wärmebildsensor ausprobiert. Sie geben an der Ampel wartenden Fußgängern den Weg frei, wenn sie diese bemerkt haben. Das ist eine Art Bedarfsampel. Nur eben fällt das Drücken eines Tasters weg und der Fußgänger merkt gar nicht, dass er durch seine Anwesenheit eine Signalkette auslöst. Diese Ampeln kosten allerdings das Zehnfache der alten Ampeln. Das wird Finanzbürgermeister Peter Lames angesichts des krisengeschüttelten Haushalts gar nicht gern hören.

Ampeln bleiben auch nachCorona fußgängerfreundlich

Eine Gewissheit bleibt jedoch: Einmal umgestellte Ampeln bleiben auch nach der Coronakrise fußgängerfreundlich. Man wolle danach nicht zu dem Tasterbetrieb zurückkehren, heißt es aus dem Sachgebiet. „Fußgänger sind keine Verkehrsteilnehmer zweiter Klasse“, betont Verkehrsbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain.

Von Uwe Hofmann