Dresden

Die Bautzner Straße ist stadteinwärts in Höhe Louis-Braille-Straße an den Wochenenden vom 9. bis zum 12. April und vom 16. bis zum 19. April jeweils von Freitag 20 Uhr bis Montag 5 Uhr halbseitig gesperrt. Bauarbeiter im Auftrag der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) erweitern die dortige Wendemöglichkeit, über die Verkehrsteilnehmer nach einer 180-Grad-Kehre auf die Waldschlößchenbrücke in Richtung Altstadt gelangen.

Während der Bauarbeiten können Verkehrsteilnehmer über die Waldschlößchenstraße und Radeberger Straße stadteinwärts fahren. In Richtung Bühlau soll der Verkehr hingegen problemlos rollen können. Auch die Straßenbahnen der Linie 41 sollen laut DVB unverändert fahren.

Kosten in Höhe von rund 60.000 Euro

Um auf die Waldschlößchenbrücke zu gelangen, können Verkehrsteilnehmer ab der Radeberger Straße über die Nordstraße auf die Bautzner Straße fahren. Die Louis-Braille-Straße ist an den beiden Wochenenden eine Einbahnstraße in Richtung Radeberger Straße. Nur Anlieger sollten sie nutzen.

Parallel zu den Arbeiten halten die Busse der Linie 64 in Richtung Striesen und Reick an den beiden Wochenenden nicht an der Station „Waldschlößchenstraße“. Stattdessen verkehren sie direkt durch den Tunnel zur Brücke. Die Verantwortlichen richten eine Ersatzhaltestelle unmittelbar am Anfang der Waldschlößchenbrücke ein. Die Änderung gilt vom 9. April (9 Uhr) bis zum 12. April (5 Uhr) und vom 16. April (20 Uhr) bis zum 19. April (5 Uhr).

Weil nach dem Umbau die Kurven der Wendestelle flacher gestaltet sein sollen, können laut DVB künftig größere Lkw oder längere Busse „ohne Probleme zur Waldschlößchenbrücke abbiegen“. Ein Eingriff in das bestehende Profil der Bautzner Straße erfolgt aber nicht. Durch die angepasste Kurvengeometrie können die DVB auf der gut nachgefragten Linie 64 bald auch Busse mit größerer Kapazität einsetzen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 60.000 Euro.

Von ffo