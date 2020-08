Dresden

Ab Montag ist die Bautzner Straße Baustelle. Auf 315 Metern wird die wichtige Verkehrsader zwischen Fischhausstraße und Brockhausstraße bis Oktober 2021 komplett erneuert. Straßenbahnen der Linie 11 fahren deshalb ab Montag, 4.15 Uhr, nur bis zur Haltestelle Waldschlößchen. Von dort verkehren Busse im Ersatzverkehr weiter bis Bühlau. In der Hauptverkehrszeit und nachts fahren einige von ihnen weiter bis Weißig oder zum Fernsehturm. Der Autoverkehr wird die gesamte Bauzeit in beiden Richtungen an der Baustelle vorbeigeleitet.

26 000 Autos pro Tag

Das ist auch der Hauptgrund, weshalb die Stadt, Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB), Drewag und Stadtentwässerung so lange bauen. Alternative wäre eine Vollsperrung gewesen. „Das war aber für uns keine Option“, sagt Gunther Hentschelmann. „26 000 Autos fahren hier am Tag entlang und die Umleitungssituation über den Körnerplatz wäre sehr schwierig geworden“, begründet das der stellvertretende Straßen- und Tiefbauamtsleiter. Und so müssen die DVB in den sauren Apfel beißen. Denn wenigstens bis Juli 2021 gilt die Streckenverkürzung auf der Linie 11, die mit 44 000 Fahrgästen am Tag die zweitwichtigste in Dresden ist. „Wir hoffen, dass es dann im Oktober 2021 anders als bisher geplant keine weitere Sperrung geben muss“, sagt DVB-Vorstand Lars Seiffert.

Ob er nun in neun Bauabschnitten langsam vorangeht oder schnell – nötig ist der Ausbau allemal. Das vor allem, damit dort die neuen und breiteren Stadtbahnwagen fahren können. Außerdem wird die stadtwärtige Haltestelle Wilhelminenstraße verlegt, so dass sie künftig der stadtauswärtigen gegenüberliegt. Beide werden barrierefrei ausgebaut.

Für Fußgänger: Insel und Ampel

Außerdem entstehen Radwege, die allerdings im unteren Abschnitt schmal ausfallen und teilweise auf dem Fußwege geführt werden, wie Gunter Hentschelmann einschränkt. Auch die Fußwege werden dabei saniert. Die DVB erneuern weiterhin die Oberleitung, wobei die vorhandenen Masten zunächst demontiert werden. Vier neue kommen später hinzu. Die Fußgängerampel auf Höhe Wilhelminenstraße bleibt erhalten, hinzu kommt eine Fußgängerinsel auf Höhe Brockhausstraße, die Wanderern das Queren von der Heide in Richtung Elberadweg erleichtern soll.

Auch unterirdisch ist an so eine Querung gedacht. So erhält der Eisenbornbach, der seit jeher im Abschnitt unter der Bautzner Straße hindurch geführt wird, ein neues Bachbett und wird um einen Amphibientunnel ergänzt. In die Heide kommen dazu passende Leitsysteme für wandernde Amphibien.

49 Bäume fallen, 21 werden gepflanzt

49 Bäume müssen der Straßenverbreiterung weichen, 30 von ihnen hätten mit zehn Zentimetern allerdings nur einen sehr geringen Stammdurchmesser, sagt Gunther Hentschelmann. 18 neue werden als Ausgleich im Baufeld gepflanzt, dazu einige Sträucher. Weitere 21 Baumpflanzungen sind im Stadtgebiet vorgesehen. Ebenso ist die Wiederherrichtung des Heidesaums Teil der Ausgleichsmaßnahmen.

Die DVB versuchen, das beste aus der langen Sperrung zu machen und erledigen weitere Reparaturen am Gleisnetz gleich mit. Zwischen Mordgrundbrücke und Elisabethstraße werden insgesamt 1670 Meter Gleis ersetzt. Das soll vorrangig in den Schulferien geschehen, weil es dabei nicht ohne eine Bauampel geht. Langfristig müssen aber gerade die Bautzner Landstraße und der Ullersdorfer Platz noch einmal Baustelle werden. Sonst können die neuen Stadtbahnwagen dort nicht fahren, wie Lars Seiffert betont.

Der Ausbau kostet insgesamt 4,8 Millionen Euro. Der Freistaat gibt dafür rund 1,8 Millionen Euro an die Stadt und weitere 1,5 Millionen Euro an die DVB.

