Dresden

Die Bauarbeiten an und auf der Augustusbrücke gehen weiter voran. Aktuell stellen Arbeiter die letzten Schutzbetonschichten her und setzten das Brüstungsmauerwerk und den Fußweg weiter in Richtung Neustadt fort. Auf Neustädter Seite sind die Fußwege noch in Arbeit, auf Altstädter Seite bereits fertiggestellt. Dort wird nun die Gleisanlage Richtung Brücke verlegt, unter einem Zelt zum Regenschutz. Diese Bauarbeiten sollen am 20. März beendet sein.

Weil am Theaterplatz eine Trinkwasserleitung gewechselt werden muss, entfallen vorerst die Stellplätze fürs Parken am Italienischen Dörfchen, da über diesen Platz der Verkehr umgeleitet wird. Mitte August, so der Plan, sollen der Theaterplatz fertig saniert und die Stellplätze wieder verfügbar sein.

Von DNN