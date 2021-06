Dresden

Elise, Amelina und die anderen Mädchen der Schülerfirma haben ihren Auftrag routiniert abgewickelt. Zum symbolischen 1. Spatenstich für das künftige Domizil der Neuen Waldorfschule Dresden in Niedersedlitz haben sie das Catering für die Ehrengäste auf die Beine gestellt. Da geht es nicht um eine mondäne Beköstigung, aber für das Sammeln von Erfahrungen beim Kalkulieren, Planen und Abrechnen ist es wunderbar geeignet. Seit einem Jahr haben sich die Schülerinnen der achten Klasse dazu zusammengefunden. Dass es keine Jungen im Team gibt, habe sich einfach so ergeben. Es liefen ja auch andere Projekte in der Schule.

Während das Catering fast schon zur Routine gehört, war der 1. Spatenstich von ganz anderem Kaliber. Vor allem, was die Symbolik angeht. Darauf haben am Donnerstag beim Festakt unter blauem Himmel und strahlender Sonne an der Heinrich-Mann-Straße in Niedersedlitz Schulleiterin Milena Rentsch und Geschäftsführerin Kathrin-Susann Köhler immer wieder hingewiesen. Schließlich wird seit Jahren über das Projekt gesprochen, nun geht es los.

2013 Neue Waldorfschule Dresden gegründet

2015 oder 2016 hätten die Vertreter der Schule erstmals bei ihm gesessen, erinnert sich der Prohliser Stadtbezirksamtsleiter Jörg Lämmerhirt zwar nicht mehr an das genaue Datum, aber an absolut engagierte Menschen. „Mir war klar, dass sind keine Traumtänzer, die wissen genau, was sie wollen.“

2013 hatte sich die Neue Waldorfschule Dresden gegründet, weil die erste Waldorfschule in Dresden schon aus allen Nähten platzte. Beide Schulen waren zunächst an der Marienallee angesiedelt. Der Trägerverein der Neuen Waldorfschule hatte sich seinerzeit in Niedersedlitz gegründet und wollte nun dahin zurückkehren. Der Verein hatte ein Grundstück gefunden und stellte vor etwa sechs Jahren dem Ortsamts­chef die groben Pläne vor.

2023 erster Abschnitt fertig

„Sie sind als erstes auf ihre künftigen Nachbarn zugegangen“, würdigt Lämmerhirt das Engagement des Schulvereins für die Gemeinschaft im Stadtteil. Vor 20 Jahren standen an der Stelle noch DDR-Plattenbauten. „Jetzt entsteht ein neuer Leuchturm für Engagement im Stadtgebiet“, erklärte Lämmerhirt.

Die Grafik zeigt das Gesamtprojekt, das die Neue Waldorfschule Dresden in Niedersedlitz plant. Die Kante links unten liegt an der Erich-Kästner-Straße. Die farbig gestalteten Gebäude gehören zum 1. Bauabschnitt, der jetzt startet. Die grauen Gebäude sind spätere Abschnitte. Quelle: Grafik-Atelier Linda Kortlepel

In mehreren Bauabschnitten will die Schule ein beachtliches Ensemble aus mehreren Gebäuden errichten, das auch Wirkung auf den Stadtteil entfaltet. Den ersten Bauabschnitt bilden das Mittagshaus und ein Gebäude für die Mittelstufe. Im Sommer 2023 soll dieser Abschnitt fertig sein, zwei Jahre später der zweite Abschnitt für die Unterstufe und ein Jahr später der Komplex für die Oberstufe. Schließlich gehört auch noch eine Turnhalle zum Plan des Schulvereins.

Acht Millionen Euro vom Freistaat

Ursprünglich waren dafür insgesamt etwa 25 Millionen Euro kalkuliert. „Jetzt sind wir bei rund 34 Millionen Euro“, erklärt Lutz Stellmacher, Vorstand im Trägerverein, mit Blick auf die rasanten Baukostensteigerungen in der letzten Zeit. Für die Turnhalle muss die Finanzierung erst noch gefunden werden. Für den weiteren Ausbau des Gesamtkomplexes beispielsweise mit einer Kita, Senioren- sowie Therapiebereichen will der Verein mit Partnern zusammenarbeiten.

Für den ersten Bauabschnitt seien etwa 18,5 Millionen Euro vorgesehen. Davon kommen mehr als acht Millionen Euro aus Fördergeldern des Freistaats. Den anderen Teil will die Schule mit Krediten finanzieren. „Die Deutsche Kreditbank und die Bank für Sozialwirtschaft waren die einzigen Banken, die uns nicht gleich die Tür vor der Nase zugeschlagen haben“, erinnert sich Stellmacher an die ersten Gespräche über die Fananzierung in einer Zeit, als an die Förderung des Landes noch gar nicht zu denken gewesen sei.

Vorbild für die Stadt

Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) lobte am Donnerstag beim Festakt den „ganzheitlichen Ansatz“ des Trägervereins. Es gebe nichts Vergleichbares in der Stadt. „Sie setzen da Standards und sind auch Vorbild für die Stadt, wie Schulen gebaut werden.“ Vom Freistaat wünsche er sich einen anderen Stellenwert für die Förderung Freier Schulen, sagte Kühn.

Stadtbezirksamtsleiter Lämmerhirt hält die Schüler privilegiert, weil sie hautnah miterleben können, wie eine Schule wächst. „Das nehmen sie mit in ihr Leben“, rief er den Schülern zu. Daran arbeitet auch die kleine Schülerfirma der acht Mädchen. „Die Firma soll etwas Dauerhaftes werden“, erklärt Elise. Dann sollen unter anderem Pausensnacks zum Angebot gehören, ergänzt Amelina die Pläne.

Von Ingolf Pleil