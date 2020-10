Dresden

Ist das Kunst oder kann das weg? Diese Frage beantwortet das Dresdner Bauaufsichtsamt relativ trocken: Das am Ostra-Ufer an der Marienbrücke aufgebaute Zirkuszelt von Unterhalter André Sarrasani muss wieder weg. Der Zirkuschef hatte das extra für den neuen Standort am Elbufer angefertigte Zelt in der vergangenen Woche aufstellen lassen, die ersten von reichlich 60 Vorstellungen im 300 Zuschauer fassenden Bau waren im November geplant. Nun muss das Zelt schleunigst verschwinden. Darüber habe man die Sarrasani Entertainment GmbH informier, heißt es aus dem Bauaufsichtsamt.

Die Gründe für das deutliche Nein aus der Behörde sind ausgesprochen vielfältig. Allen voran hätte der Entertainer nach Einschätzung der Behörde eine Baugenehmigung beantragen müssen. „Diese wurde nicht beantragt. Sie kann auch nicht erteilt werden“, gibt das Bauaufsichtsamt mit zwei Sätzen den Todesstoß für die Dinnershow-Abende an der Marienbrücke.

Schlechter könnte der Zeltplatz nicht sein

Denn für das Gelände gibt es einen gültigen Bebauungsplan, der am Zeltstandort eine „dauerhaft zu erhaltende“ Grünfläche vorschreibt. „Zudem liegt das Vorhaben vollständig im festgesetzten Überschwemmungsgebiet. Der Bauherr müsste deshalb nachweisen, dass er das Grundstück bei einer Überschwemmungsgefahr vollständig beräumt haben wird.“

Als wäre das noch nicht genug des Schlechten, bemängelt die Bauaufsicht auch, dass der Mindestabstand zur Marienbrücke nicht eingehalten worden sei. Die sei nun im Falle einer Reparatur oder eines Notfalls nicht richtig zugänglich. Außerdem lehnt sie das Zelt aus Brandschutzgründen ab. „Ein Brandüberschlag von den Zelten und Containern wäre bei entsprechender Windrichtung ein ernstes Problem.“ Um diesen Makel zu beheben, müssten das Zelt und die Container um zehn Meter in Richtung Uferböschung verschoben werden – was aus Gründen des Hochwasserschutzes nicht geht. Und als Letztes auch noch dieses Detail: „Die Achse der Verankerungen liegt zudem genau auf der Achse der Sammelleitung der Brückenentwässerung.“ Fazit: Der Zeltplatz könnte schlechter nicht gewählt sein.

Behörde bewertet Standzeit, nicht die Spielzeit

Dabei hatte André Sarrasani so hoffnungsvoll auf den Start am neuen Standort geblickt. Schon damals wurde er auf den Hochwasserschutz angesprochen und meinte nur: „Als fliegender Bau ist es kein Problem, innerhalb der berühmten 48 Stunden alles zusammenzupacken und in Sicherheit zu bringen – aber das wird hoffentlich auch gar nicht nötig sein.“

Am 5. Oktober begann der Aufbau, drei Tage zuvor flatterte seine Anzeige zur Aufstellung sogenannter fliegender Bauten im Bauaufsichtsamt ein. Und diese Daten sind der Behörde offenbar sehr wichtig. Denn André Sarrasani hat eine Nutzungszeit vom 20. November bis 7. Februar 2021 angegeben. Die Behörde rechnet aber ab Baubeginn Anfang Oktober und nimmt damit Bezug auf die tatsächliche Standzeit und nicht die Spielzeit. „Damit sollen die Zelte länger als drei Monate stehen und brauchen eine Baugenehmigung“, heißt es aus dem Bauaufsichtsamt. Und die könne eben aus Gründen des Brandschutzes, des Hochwasserschutzes und des Planungsrechts unmöglich erteilt werden. Aus „Showtime“ am Elbufer wird wohl nichts.

Von Uwe Hofmann