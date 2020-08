Dresden

Noch ist der Französische Pavillon im Dresdner Zwinger eingerüstet, wird an diesem und an der benachbarten Bogengalerie L gebaut. Aber im November soll die grundhafte denkmalgerechte Sanierung, die Ende 2017 mit Tiefbauarbeiten begann, abgeschlossen sein. „Dann sind wir nach 30 Jahren im Zwinger fast einmal rum“, erklärt Ulf Nickol, Leiter der Niederlassung Dresden I des Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB).

Ulf Nickol meint die Sanierung und Restaurierung der Gebäude der Zwingeranlage einschließlich der Sempergalerie. Die nachfolgende Sanierung des Zwingerinnenhofes – das nächste Bauprojekt – bleibt dabei unberücksichtigt. Das „fast“ bezieht sich auf den Glockenspielpavillon. An dem seien derzeit keine umfangreicheren Arbeiten nötig. Die Restaurierung der Fassadenverzierungen und Skulpturen mal ausgenommen.

Seit 1991 wurden im Zwinger 186 Millionen Euro verbaut

Denn die sind im Zwinger, der einen überreichen Skulpturenschmuck zu bieten hat, eine unendliche Geschichte. Einer Dissertation von Stefan Dürre an der TU Dresden aus dem Jahre 2003 zufolge, auf die auch die „ Wikipedia“ verweist, gibt es im Zwinger 536 freistehende Skulpturen und 136 Sitzfiguren, sitzende Putten, Kronen, Blumen und baugebundene Skulpturen.

Seit 1991 wurden – Stand 31. Dezember 2019 – im Zwinger insgesamt 186 Millionen Euro verbaut, gibt Tobias Lorenz, Mitarbeiter der SIB-Pressestelle, auf eine DNN-Anfrage Auskunft. 14,3 Millionen Euro fließen nun in die Bauarbeiten am Französischen Pavillon und an der sich in Richtung Wallpavillon anschließenden „ Bogengalerie L“.

Statt Winterquartier für Orangen „spektakuläre 3D-Visualisierung“

Die Bogengalerien waren einst zur Überwinterung tropischer Gewächse bestimmt. Zuletzt wurden dort Sonderausstellungen gezeigt. Künftig soll es an diesem Ort eine „spektakuläre 3D-Visualisierung der Nutzungs- und Baugeschichte“ des Zwingers geben, verspricht Christian Striefler, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH (SBG).

Seinen Worten zufolge geht es „um verwirklichte und nicht verwirklichte Pläne, die Nutzung als Orangerie, die Hochzeit, die Zerstörung und vieles andere mehr.“ Die Eröffnung sei Ende März 2021.

In der Bogengalerie wird derzeit die Fußbodenheizung eingebaut. Quelle: Dietrich Flechtner

Bauverzögerungen durch Corona-Einschränkungen

Das ist später als ursprünglich verkündet. Bei der Verzögerung der Bauarbeiten habe die Corona-Pandemie eine wesentliche Rolle gespielt. „Ja, es durfte durchgängig gebaut werden“, sagt Ulf Nickol. Aber praktisch gab es Einschränkungen. Die kamen beispielsweise zustande, weil ausländische Bauarbeiter nicht einreisen durften, dringend benötigte Technik oder Ersatzteile nicht geliefert wurden oder Mitarbeiter wegen der geschlossenen Schulen und Kitas nicht auf Arbeit kommen konnten.

Kompressen ziehen Salz aus dem Sandstein

Auch brauchen manche Arbeiten einfach ihre Zeit. Als wir die Baustelle besichtigen, wird auf die Sandsteine der Umfassungsmauern der Treppe am Französischen Pavillon gerade eine putzartige bräunliche Masse aufgebracht. „Die Sandsteine bekommen nasse Kompressen aus einem Tonmaterial“, erklärt Ulf Nickol. „Diese ziehen das Salz aus dem Stein, das durch Niederschläge und Zement aus früheren Zeiten eingedrungen ist und die Steine zerstört.“

Die Masse, durch Folie vor Austrocknung geschützt, bleibt eine gewisse Zeit auf den Steinen. Dann wird sie entfernt und auf den Salzgehalt untersucht. „Unter Umständen müssen solche Kompressen mehrmals aufgebracht werden“, erklärt der SIB-Geschäftsführer.

Ein realistischer Druck auf der am Gerüst angebrachten Plane visualisiert den Französischen Pavillon, an dem derzeit noch gebaut wird. Links wird am Sockel der Treppenanlage auf die Sandsteine eine Masse aufgebracht, die die Steine entsalzen soll. Quelle: Dietrich Flechtner

Künftig barrierefrei vom Zwingerhof zur Terrasse

Nun führt er uns in den ehemaligen Pirnasaal. Dort wird jetzt ein Lift eingebaut. Vom Zwingerhof kann man dann barrierefrei zur neuen Ausstellung, in das im Französischen Pavillon entstehende Café, ins bereits bestehende Restaurant, die Gemäldegalerie sowie zu den Zwingerterrassen gelangen.

Unter dem Pavillon und der Bogengalerie wurden die Kanäle für diverse Leitungen erweitert und tiefergelegt. Dafür musste zuvor erst mal das Fundament der Gebäude stabilisiert werden. „In den Museen hier im Zwinger wird mehr Kälte gebraucht“, nennt er einen Grund, warum solche Medienkanäle heute größer dimensioniert sind. Zudem bekommen die Räume obendrüber jetzt eine Fußbodenheizung, um sie künftig ganzjährig nutzen zu können. Auch sind diverse Anschlüsse für die multimediale Ausstellung nötig.

Skulpturen werden gesäubert, entsalzt und restauriert

Wenige Hundert Meter weiter in der Zwingerbauhütte arbeiten Restauratoren und Steinmetze beziehungsweise -bildhauer an den Skulpturen. „54 hat der Französische Pavillon. 48 davon haben wir abgebaut, um sie hier in der Werkstatt zu restaurieren. Die anderen Skulpturen sind im Giebel fest verbaut und werden vor Ort restauriert“, erklärt Chefrestaurator Frank Hoferick. „Drei der 48 Skulpturen sind so verwittert, dass wir sie durch Kopien ersetzen.“

Jede Figur wird vorsichtig gereinigt, in einem Becken mit entmineralisiertem Wasser entsalzt, dann gefestigt. Schließlich werden Schäden ausgebessert. Zum Schluss wird auf die Figuren, Vasen und Schmuckelemente eine Farblasur aufgebracht. Sie ist wasserabweisend. Die Lasur soll den Sandstein wenigstens 15 Jahre vor Niederschlägen schützen, ermöglicht aber trotzdem, dass der Stein „atmen“ kann.

Chefrestaurator Frank Hoferick zeigt den Unterschied vor und nach der Restaurierung und dem Aufbringen der Lasur, die den Sandstein optisch aufhellt und vor Niederschlägen schützt. Quelle: Dietrich Flechtner

Des Weiteren werden die Figuren mit der Lasur aufgehellt. Denn farblich sollen die Skulpturen mit den hellen Zwingerfassaden, die nicht so der Verwitterung ausgesetzt sind wie der Skulpturenschmuck, eine Einheit bilden, erklärt Diplom-Restaurator Frank Hoferick. Er arbeitet schon seit 1988 in der Zwingerbauhütte, hat mit seinen Kollegen seitdem etwa drei Viertel der Zwinger-Skulpturen nach diesem Konzept restauriert. Schwarz sind noch die Sandsteinskulpturen am Glockenspielpavillon.

Steinbildhauermeister Hans-Christoph Pampel zeigt, wie er mit Hilfe des Punktiergerätes sieht, wo er den Sandstein noch mal bearbeiten muss. Abmessen kann er das hinter ihm an der mit Gips ergänzten Abformung des Fragmentes. Dieses ist so verwittert, dass eine Kopie angefertigt wird. Quelle: Dietrich Flechtner

Von Catrin Steinbach