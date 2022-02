Dresden

Die Bauarbeiten auf der Bundesstraße 6 (B 6) westlich der Dresdner Ortschaft Cossebaude gehen ab dem 28. Februar im aktuellen Abschnitt zwischen der „Rohrbrücke“ am Pumpspeicherwerk und der Brücke über die Gleisanlage weiter. Das teilte das sächsische Straßenbauamt am Mittwoch mit.

Lesen Sie auch B 6-Neubau in Cossebaude: Anwohner weiter gegen Planungen aktiv

Im genannten Abschnitt wird die B 6 dafür in Bereichen von rund 200 Metern halbseitig gesperrt. Ampeln regeln den Verkehr. Bauarbeiter schütten den erforderlichen Damm an der bahnzugewandten Fahrbahnseite in Richtung Meißen auf, auf dem die Straße verläuft. Zudem erneuern sie die öffentliche Beleuchtung und errichten im Zuge des geplanten Gehweges ein Geländer auf einer Länge von 300 Metern.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Juli. Fußgänger und Radfahrer müssen weiterhin über die Friedrich-August-Straße und die Weistropper Straße ausweichen. Das sächsische Straßenbauamt bittet alle Verkehrsteilnehmer um besonders umsichtige Fahrweise im Bereich der Arbeiten, die seit Ende Dezember geruht hatten und ursprünglich bereits am 31. Januar weitergehen sollten.

Von ffo