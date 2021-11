Dresden

Der Bauantrag für das Gebäude, in dem es keine Papierakten mehr geben soll, umfasst vier dicke Aktenordner. Die städtische Gesellschaft Kommunale Immobilien Dresden GmbH & Co. KG (KID) hat jetzt den Bauantrag für das Verwaltungszentrum am Ferdinandplatz eingereicht. Vorfristig, wie ein Unternehmenssprecher betonte.

Bau- und Umweltamt nutzen Neubau

Die KID musste die vier Aktenordner in siebenfacher Ausfertigung einreichen, so dass jetzt dem Bauaufsichtsamt 28 gedruckte Ordner Genehmigungsunterlagen vorliegen, autorisiert mit der Unterschrift von KID-Geschäftsführer Axel Walther. Wenn das Verwaltungszentrum steht, können Bauanträge elektronisch eingereicht werden. Das wären nur etwa 1,5 Gigabyte Datenmaterial gewesen statt der vielen Ordner.

Das Bauaufsichtsamt wird selbst einer der Nutzer der Arbeitswelten im Verwaltungsneubau sein. Die Geschäftsbereiche von Baubürgermeister Stephan Kühn und Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (beide Bündnis 90/Die Grünen) werden den Neubau nutzen, aber auch das Amt für Wirtschaftsförderung.

Neubau kostet 139 Millionen Euro

Die Baugrube wird bereits ausgehoben, im Februar 2022 sollen die Rohbauarbeiten beginnen. Es entsteht ein Neubau für 1350 Beschäftigte mit zwei unterirdischen und sechs oberirdischen Geschossen. Neben modernen Arbeitswelten werden auch ein Konferenzzentrum, ein bis in die Abendstunden geöffnetes Bistro, das Fundbüro sowie das Stadtmodell ihren Platz in dem Gebäude finden. Hinzu kommen 400 Fahrrad- und rund 160 Pkw-Stellplätze sowie Car-Sharing-Plätze und E-Ladesäulen.

Der Neubau kostet 139 Millionen Euro. In dieser Summe sind die Gestaltung der Außenanlagen und der neuen Haltestelle Prager Straße sowie die Ausstattung der Räume enthalten. Eigentlich wollte die Landeshauptstadt die Kosten aus einer eigens dafür geschaffenen Rücklage begleichen. Wegen der Coronakrise floss das gesparte Geld aber in den Haushalt und die KID wird den Bau mit einem Kredit finanzieren. Die Stadt zahlt nach der Fertigstellung eine Miete in Form eines Mietkaufmodells. Nach 30 Jahren wird Dresden Eigentümerin des Gebäudes sein, so die Pläne.

Von Thomas Baumann-Hartwig