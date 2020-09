Dresden

Der ältere, grauhaarige Herr, der seit Dienstag auf der Anklagebank des Dresdner Landgerichts sitzt, könnte alles mögliche sein, nur kein Bankräuber – das traut man ihm einfach nicht zu. Nur trügt wie so oft der Schein. Der Tscheche wurde 2019 vom Landgericht Cottbus verurteilt, weil er 2015 gemeinsam mit zwei Landsleuten eine Bank im brandenburgischen Kolkwitz geplündert hat. Jetzt muss er sich wegen eines versuchten Banküberfalls in Großenhain verantworten.

Diebesbande rast in Blitzer

Das tschechische Trio hatte geplant, in Deutschland eine Bank zu überfallen. Allerdings war es kein genialer Plan, eher eine Ansammlung von Pleiten, Pech und Pannen. Es hat schon was von der Olsenbande, wie die drei Ganoven agierten. Von wegen „mächtig gewaltig“.

Zuerst klauten sie in Tschechien einen noblen Audi A 8, schraubten, damit man ihnen nicht so schnell auf die Spur kommt, gestohlene Kennzeichen dran und fuhren nach Deutschland – allerdings so schnell, dass es prima Blitzerfotos gibt – Porträtaufnahmen, inklusive Auto.

Im ruhigen Großenhainer Ortsteil Zabeltitz wollten sie dann kurz nach 11 Uhr ihren großen Coup landen. Einer wartete im Auto, der zweite zog sich eine Sturmmaske über, stürmte in eine Sparkassenfiliale, bedrohte die Mitarbeiterin mit einer Pistole und forderte Bargeld. Pech: Es war nur eine Beratungsfiliale, Geld gab es da gar nicht. Während er die Frau weiter bedrohte und das Büro durchsuchte, sicherte Lubos E. die Tür. Als eine Friseurin aus dem benachbarten Salon die Sache bemerkte, hielt ihr der Angeklagte eine Pistole vor und forderte sie und die Kunden auf, still zu sein. Dann türmten die verhinderten Räuber ohne Geld nach Brandenburg.

Geld im Wald verloren

Von dem Überfall wisse er nichts, sagte der Angeklagte, er sei betrunken gewesen. Die anderen beiden hätten ihn in Tschechien in einem Biergarten angesprochen und gefragt, ob er sich Geld verdienen wolle und da sei er mitgefahren. Im Auto habe er ein halbe Flasche Rum getrunken und sei dann eingeschlafen. „Ich kann mich an nichts erinnern, ich bin erst gegen 14 Uhr in Kolkwitz wieder aufgewacht.“

Bei dem dortigen Überfall sei er dabei gewesen, obwohl er gar nicht gewusst habe, dass es eine Bank sei und was dort überhaupt passiere, berichtete der 47-Jährige. Das Trio erleichterte die Bank immerhin um mehr als 20.000 Euro sowie 700 australische Dollar und raste davon, die Polizei hinterher. Auf der Flucht bogen die Ganoven in ein Waldstück ein, bauten aber einen Unfall, fuhren sich fest und hauten zu Fuß ab.

„Dabei habe ich das Geld verloren, das ich hinten im Gürtel hatte, nur die australischen Dollars waren noch da“, sagte Lubos E. Das sorgte für Streit zwischen den Räubern, die sich trennten. Für die Tat kassierte er in Cottbus vier Jahre. Mit dem versuchten Überfall in Großenhain wird nun eine Gesamtstrafe gebildet. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler