Der kleine, aber feine Loschwitzer Weihnachtsmarkt gilt als einer der schönsten der Stadt. Zum 25. Mal soll er vom 4. bis 19. Dezember entlang der Friedrich-Wieck-Straße am Körnerplatz stattfinden. Am Mittwoch bewilligte der Stadtbezirksbeirat Loschwitz mit großer Mehrheit bei einer Enthaltung dafür Fördermittel. Doch seit Donnerstag ist die Lage wieder völlig unklar – Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) fordert, die Weihnachtsmärkte abzusagen.

Viel mehr Geld für Absperrungen und Kontrollen

Jörg Ullrich, Geschäftsführer des Elbhangfestvereins, der auch den Loschwitzer Weihnachtsmarkt organisiert, hatte für den Markt geworben und musste dabei auch eine deutlich höhere Fördermittel-Summe verteidigen. Insgesamt ging es um fast 19 000 Euro. Gefördert werden sollten vor allem die zusätzlichen Maßnahmen für Absperrungen, die laut Ullrich „sehr hohen Kosten“ für mehr Sicherheitsdienst-Personal, Impf- und Besucherkontrollen, die durch die Corona-Bestimmungen und 2G notwendig würden. Außerdem Produktionskosten und Kulturprogramm. Rund 44 000 Euro steuert der Verein aus Eigenmitteln bzw. aus den erwarteten Einnahmen bei. „Wir hoffen, dass die Corona-Lage nicht noch schlimmer wird“, sagte Ullrich gegenüber den Beiräten, aber ohne die Förderung wäre eine Durchführung des Marktes nicht möglich.

Der Loschwitzer Weihnachtsmarkt ist gemütlich und eng, muss aber nun in Corona-Zeiten entzerrt werden. Quelle: Anja Schneider/Archiv

Größere Fläche nötig

Das würde den Elbhangfestverein doppelt treffen. Denn der Erlös, den der Verein normalerweise aus dem Weihnachtsmarkt erzielt, dient auch der Finanzierung des Elbhangfestes, das – so das Virus es gestattet – wieder im Juni stattfinden soll. Nicht nur deshalb will der Verein alle Vorkehrungen treffen, um den Markt zu ermöglichen. „Wir halten uns an die Vorgaben des Gesundheitsamts“, betonte Ullrich. „Und wir wissen, der Weihnachtsmarkt ist relativ eng – wir müssen ihn entzerren.“ Deshalb sei vorgesehen, ihn auch auf die Fidelio-F.-Finke-Straße auszudehnen, bis etwa Höhe Alte Feuerwache.

27. November ist „Reißleine-Tag“

FDP-Beirat Martin Wosnitza äußerte die Sorge, die Fördermittel könnten verloren sein, wenn die Regelungen sich änderten oder der Markt gar nicht stattfinden könne. Ullrich hat dafür den 27. November als „Reißleine-Tag“ festgelegt – bis dahin können Verträge kostenfrei storniert werden. Derzeit aber kann der Verein sich nur auf alle möglichen Eventualitäten einstellen. „Wir warten auf weitere Aussagen bzw. Regelungen“, schrieb Jörg Ullrich auf DNN-Anfrage. Sollten die bewilligten Fördermittel nicht für den Weihnachtsmarkt Verwendung finden, fließen sie zurück an die Stadtkasse.

