Am Montag nehmen die Arbeiten am Haltepunkt Dresden-Plauen und den umliegenden Bahngleisen so richtig Fahrt auf. Dann lässt die Deutsche Bahn auf der Plauen zugewandten Seite im Osten der Trasse ein Umfahrungsgleis verlegen, über das voraussichtlich ab Anfang Mai die Züge rollen. Die Arbeiten machen einige Straßensperrungen nötig und führen zu Ausfällen im S-Bahn- und Regionalbahnverkehr.

Seit Herbst 2020 baut die Bahn in Plauen. Dabei werden zunächst bis Ende des Monats einige Stützmauern ertüchtigt, damit jetzt das Baugleis eingerichtet werden kann. Dieses ist Voraussetzung für den Umbau des völlig maroden Haltepunkts Dresden-Plauen zu einer modernen, barrierefreien S-Bahn-Station. Im Zuge der Arbeiten werden auch die Eisenbahnbrücken über die Würzburger Straße, Bienertstraße und Altplauen abgerissen und neu aufgebaut.

Bienertstraße und Würzburger Straße werden im April gesperrt

Zunächst kommt die Eisenbahnbrücke Bienertstraße an die Reihe. Für ihren teilweisen Abriss wird vom 12. bis 14. April die Bienerstraße komplett gesperrt. Dabei wird gleichzeitig auch eine Hilfsbrücke errichtet, über die die Züge im Zeitraum des Streckenausbaus rollen können. Vom 16. bis 19. April ist aus gleichen Grund die Würzburger Straße gesperrt. Um die Beeinträchtigungen des Zugverkehrs möglichst gering zu halten, finden diese Arbeiten zum Teil auch nachts statt, heißt es von der Deutschen Bahn. Im Mai beginnt dann der komplette Abriss der drei alten Eisenbahnbrücken im 1,5 Kilometer langen Bauabschnitt. Außerdem erneuert die Bahn den Oberbau, die Oberleitungsanlage sowie die Leit- und Sicherungstechnik.

Die Baumaßnahmen beeinträchtigen den S-Bahn- und Regionalverkehr. So fallen zwischen dem 8. März und dem 12. April sowie zwischen dem 23. und 30. April montags bis freitags zwischen 8.30 und 14.30 Uhr alle Züge zwischen Dresden Hauptbahnhof und Freital-Potschappel aus. Für die S-Bahn S3 fahren Ersatzbusse zwischen dem Hauptbahnhof und Tharandt, für den Regionalexpress RE 3 und die Regionalbahn RB 30 fahren Busse zwischen dem Hauptbahnhof und Freital-Potschappel. Die RE-Züge halten als Ersatz für ausgefallene S-Bahn-Fahrten zusätzlich in Freital-Deuben. Bis zum voraussichtlichen Ende der Arbeiten im Juni 2022 müssen zudem die Verstärkerfahrten der S3 in den Hauptverkehrszeiten entfallen, außerdem kommt es zu einigen weiteren Änderungen im Fahrplan.

Ausbau auf Magistrale soll den Bahnverkehr um eine Stunde beschleunigen

Der Abschnitt am Haltepunkt Dresden-Plauen gilt bei der Bahn als letzte noch verbliebene „Modernisierungslücke“ auf der Sachsen-Franken-Magistrale in Dresden. Durch den Ausbau der gesamten Trasse will die Bahn die Reisezeit zwischen Dresden und Hof um fast eine Stunde verkürzen.

Alle Informationen zu den geänderten Fahrplänen und früheren Abfahrtszeiten der Ersatzbusse erhalten die Fahrgäste im Internet unter www.bahn.de und www.mitteldeutsche-regiobahn.de sowie unter www.vvo-online.de.

Von Uwe Hofmann