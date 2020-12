Dresden

Montagmittag in einem Zug der S-Bahnlinie 1: Langsam bahnt sich Lukas Pfriem einen Weg durch den Zug. Von hinten nach vorne geht es, wobei der Sicherheitsmann bei der Deutschen Bahn immer die Sitzreihen im Blick hat. Genauer: Die Masken, die die dort Sitzenden tragen müssen. Er hat kaum etwas zu beanstanden, haben doch die meisten nach langen Wochen und Monaten begriffen, dass in Zügen und Bahnhöfen die Pflicht herrscht, Mund und Nase bedecken. 98 Prozent der Menschen in den Dresdner S-Bahnen und Regionalzügen hätten diese Regel inzwischen verinnerlicht, sagt Stephan Naue, der Dresdner DB-Regio-Chef. Die Probleme mit Maskenmuffeln hätten stark abgenommen.

Maskenmuffel sind vor allem auf Bahnsteigen und im Bahnhof

Doch es gibt sie noch. Vor allem vor ihrem Fahrtantritt haben Lukas Pfriem und seine Kollegen im Dresdner Hauptbahnhof und auf den Bahnsteigen einige Menschen ansprechen müssen. Die meisten zogen sich mit entschuldigender Geste Stoff über Mund und Nase. Steht ein Beamter der Bundespolizei dabei, kann die fehlende Bedeckung teuer werden. Denn anders als die Bahn-Sicherheitsmänner und auch die Zugbegleiter, die ebenfalls den Maskensitz kontrollieren, leiten Bundespolizisten Bußgeldverfahren ein. Wie viele bisher, das konnte am Montag niemand sagen.

Christiane Brenzel desinfiziert Fahrkartenautomaten, Handläufe und dergleichen mehr. 16 Reinigungskräfte sind derzeit nur im Dresdner Hauptbahnhof tätig. Quelle: Dietrich Flechtner.

Die Kontrolle in der Dresdner S-Bahn gehört zu einem bundesweiten Aktionstag, bei dem die Bahn mit Unterstützung der Bundespolizei den Sitz von Mund-Nase-Bedeckungen bei Fahrgästen geprüft hat. Gleichzeitig wurde der Tag für die Ankündigung genutzt, dass die Präsenz der Sicherheitskräfte in Fernverkehrszügen verdoppelt werde. „In bis zu 50 Prozent aller Fernverkehrszüge sind Sicherheitsteams an Bord“, teilte die Deutsche Bahn mit. Auch in Zügen des Regionalverkehrs in und um Dresden werden die Kontrollen verschärft, heißt es.

Bahn will Platzkapazität im Fernverkehr erhöhen

Gleichzeitig werde zumindest im Fernverkehr die Sitzplatzkapazität erhöht, kündigte DB-Personalvorstand Berthold Huber an, ohne genaue Zahlen dazu zu nennen. Seiner Ansicht nach habe sich „die ganz große Mehrheit“ der Fahrgäste an die Maskenpflicht gehalten. In einer Mitteilung spricht die Deutsche Bahn von 99 Prozent der Reisenden, die inzwischen die vorgeschriebene Mund-Nase-Bedeckung tragen.

Bei der S-Bahn seien dieses Jahr keine zusätzlichen Kapazitäten mehr nötig, meint Stephan Naue. Im Vergleich zum Vorjahr seien die Züge nur zu 80 Prozent gefüllt und da es keine Weihnachtsmärkte gibt, rechne er auch mit keinem weiteren Anstieg. Doch für die Weihnachtstage werden vor allem Bahnhof und Fernverkehr für inzwischen ungewohnte Fahrgastmengen gerüstet. Er rechne mit keinen Kapazitätsproblemen, sagt zwar Janusch Plewnia, Centermanager im Hauptbahnhof. Dennoch werde beim Sicherheitspersonal und auch bei den Reinigungskräften nachgelegt. Schließlich gehe es wie bei der Mund-Nase-Bedeckung vor allem darum, andere vor einer Virusinfektion zu schützen. „Sicherheit ist das neue Komfortgefühl“, sagt er.

Junge Männer desinfizieren Türtaster und Handläufe haltender S-Bahnen

Während Maskenmuffel viel Aufmerksamkeit bekommen, sind andere oft stille Helden. Zwei Mal in jeder Schicht werde der Bahnhof komplett durchdesinfiziert, sagt Reinigungskraft Christiane Brenzel, während sie über das Display eines Fahrkartenautomaten wischt. Das bedeutet vier Mal am Tag. Es gäbe dieser Tage viel zu tun, sagt sie. Aber auch ungewohnt viel Zuspruch: „Viele freuen sich, dass wir hier alles sauber halten“, sagt sie.

Wobei diese Arbeiten oft unbemerkt geschehen. So ist die Reinigungsanlage, die seit einigen Wochen die Handläufe der Rolltreppen zu den S-Bahngleisen mit UV-Licht keimfrei hält, kaum zu erkennen. Und die jungen Männer in den DB-Westen, die während des kurzen Halts einer S-Bahn im Hauptbahnhof über Türtaster und Handläufe wischen, werden von den meisten Fahrgästen gar nicht bemerkt.

Vielleicht ist das die Botschaft dieser Tage: Viele Menschen auf Seiten der Bahn tun derzeit alles dafür, dass vom Zugfahren kein Infektionsrisiko ausgeht. Mit einer Maske über Mund und Nase können die Fahrgäste das ihre dazutun.

