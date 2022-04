Dresden: BRN fällt auch 2022 aus

Dresden

Die bunte Republik Neustadt (BRN) fällt auch dieses Jahr aus – bereits zum dritten Mal in Folge. Das bestätigte Ulla Wacker vom BRN-Büro, das als eine Art Schnittstelle zwischen der Stadt und den verschiedenen Anmeldern fungiert. „Es war nicht abzusehen, wie sich die Pandemie entwickelt“, sagte sie. Die Planungsunsicherheit war also zu groß.

Vor Corona kündigte die Stadt das Neustadt-Fest im Amtsblatt an. Einzelne Standbetreiber konnten daraufhin Anträge stellen, um am BRN-Wochenende beispielsweise Essen und Trinken verkaufen zu dürfen oder eine Kleinkunstbühne zu betreiben. „Das war 2021 aber nicht so“, sagte Wacker.

Zastrow kritisiert Absage

Seit 2002 wird die BRN nicht mehr von einem einzigen Veranstalter organisiert. Ulla Wacker spricht von einer „riesengroßen Veranstaltergemeinde“, die dafür zuständig ist. Eigentlich sollte das diesjährige Stadtteilfest vom 17. bis 19. Juni stattfinden. Einen Nachholtermin gibt es noch nicht.

Der FDP-Politiker und Stadtbezirksbeirat in der Neustadt Holger Zastrow reagierte mit Unverständnis auf die erneute Absage der BRN. „Wie zuletzt das Dresdner Stadtfest bewiesen hat, sind große Events auch in diesen Zeiten möglich – wenn man sie will“, sagte Zastrow. Zumal es zurzeit keine relevanten Corona-Auflagen mehr gebe.

„Es wird höchste Zeit, die Gründe für die erneute Absage genau zu untersuchen. Man muss klären, ob es an städtischen Auflagen liegt, an den Strukturen oder am fehlenden Willen der Verantwortlichen“, so Zastrow. Womöglich bestehe insbesondere bei denen, die für sich selbst stets in Anspruch nehmen, für die Neustadt zu sprechen, gar kein Interesse mehr an der Bunten Republik. „Es ist zumindest verwunderlich, wie still und leise man das Kulturfestival sterben lässt.“

Von ffo