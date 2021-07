Dresden

Am 5. Juni 2016 flog auf der Wilder-Mann-Straße ein Zigarettenautomat in die Luft. Totalschaden. Jemand hatte ei­nen Böller in den Ausgabeschacht geschoben und gezündet. 4100 Euro Sachschaden, nicht mehr verkaufbare Zigaretten im Wert von 384 Euro. Aus dem Automaten verschwanden 311 Euro. Eine Zeugin hatte nach dem Knall zwei Männer weglaufen sehen, die sie aber nicht näher beschreiben konnte. Die Polizei stellte ei­ne DNA-Spur an den Knallerresten und Fingerabdrücke an Teilen des Automaten sicher, unter anderem an ei­ner innenliegenden Batterie. Nur konnten diese Spuren niemanden in der Datenbank der Po­lizei zugeordnet werden.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Ermittlungen kamen ins Stocken. Der oder die Täter wähnten sich in Sicherheit. Doch zu früh gefreut. Jahre später gab es einen Treffer im System. Die damalige DNA passte zur Spur einer anderen Straftat. Die Ermittler überprüften auch die daktyloskopischen Spuren – auch die stimmten überein. So landete Stephan W. nach fünf Jahren wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion, Diebstahl und Sachbeschädigung doch noch vor Gericht.

Angeklagter hat 19 Vorstrafen

Zu den Vorwürfen wollte sich der Ar­beitslose nicht äußern, auch nicht zu ei­nem möglichen Mittäter. Der 36-Jährige hat es schon auf 19 Verurteilungen gebracht, darunter auch einschlägige Taten. Erst im Februar dieses Jahres war Stephan W. wegen des verbotenen Umgangs mit explosionsgefährlichen Stoffen zu ei­ner Geldstrafe verurteilt worden.

Lesen Sie auch Immer mehr gesprengte Zigarettenautomaten in Dresden

Sein Verteidiger versuchte sein Bestes: Es könnte ja möglich sein, dass sein Mandant nur Zigaretten holen wollte, der Automat schon gesprengt war und er dort etwas angefasst hat. Könnte sein. Aber wenn der Angeklagte mitten in der Nacht Zigaretten holen wollte, warum ließ er dann die 64 Schachteln dort liegen, fasste dafür aber die Batterie oder die Böllerreste an?

Auch der Richter glaubte dies nicht und verurteilte den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr, ausgesetzt für drei Jahre zur Bewährung. Wäre Stephan W. zeitnah erwischt worden, wäre die Strafe sicher höher ausgefallen.

Von Monika Löffler