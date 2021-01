Dresden

Rückschlag für die Pläne der Verwaltung, die Parkgebühren schnell zu erhöhen: Der Finanzausschuss hat am Montagnachmittag die Debatte über die Pläne vertagt. Auf Initiative der Linken, wie Fraktionsvorsitzender André Schollbach mitteilte. Erst am Sonnabend hätten die Ausschussmitglieder die Unterlagen zur Gebührenerhöhung erhalten. Zu spät, um sich in den Fraktionen über eine Position zu verständigen, so der Linke-Fraktionsvorsitzende.

„Angesichts der weitreichenden Bedeutung dieser Thematik und der damit verbundenen erheblichen Fallstricke ist es zwingend geboten, eine ordnungsgemäße Beratung sicherzustellen. Die Dresdner haben einen Anspruch darauf, dass wesentliche Entscheidungen sachgerecht vorbereitet werden. Dies funktioniert mit mal eben am Wochenende kurzfristig versandten Dokumenten ganz offensichtlich nicht“, so Schollbach.

Von tbh