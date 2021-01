Dresden

Beim geplanten Familienzentrum an der Hopfgartenstraße geht es nun endlich vorwärts. Im Februar soll Baustart sein, teilten das Stadtplanungsamt und der Ortsverband Dresden des Kinderschutzbundes gemeinsam mit. „Derzeit kann man sich nur schwer vorstellen, dass in dem zum Teil ruinösen Gebäude bereits 2023 Hilfen für Jung und Alt angeboten werden, aber wir sind optimistisch, dass uns dies gelingt“, sagt Heike Heubner-Christa, Geschäftsführerin beim Kinderschutzbund. Für sie hat das Projekt, aus einer verfallenen Fabrikhalle der ehemaligen Schokoladenfabrik in Dresden-Johannstadt eine Begegnungsstätte zu machen, nicht erst im Jahr 2018 begonnen, als der Kinderschutzbund das Grundstück für diesen Zweck kaufte.

Idee für ein Kinderhaus bereits vor 20 Jahren

Seit über 20 Jahren gab es bereits mehrere Anläufe, der alten Fabrikhalle neues Leben einzuhauchen. Trotzdem erinnert der Ort, an dem der Fabrikant Bruno Clauß 1923 die Blockschokolade erfunden haben soll, ein bisschen an jene Stellen, die von Hobbyfotografen gern als „Lost Places“ bezeichnet werden – wegen der fast gespenstisch anmutenden Verlassenheit, in der sich die Natur langsam die Reste von Menschen geschaffener Bauten zurückholt.

Zur Galerie Im Februar 2021 sollen die Bauarbeiten für ein Familienzentrum beginnen. Es entsteht auf dem Gelände der ehemaligen Schokoladenfabrik.

Für das Gelände an der Hopfgartenstraße stimmt das nicht ganz, denn nebenan, in einem anderen Teil der alten Schokofabrik, haben sich bereits seit den 1990er Jahren Künstler, Architekten und auch ein kleines Siebdruckstudio eingemietet und hier Arbeitsräume gefunden. Die alte Fabrikhalle nebenan sollte damals als Bauhülle für ein Kinderhaus dienen. Die Bürgerinitiative Johannstadt hatte im Frühjahr 1998 eine Umfrage zur künftigen Nutzung des unaufgeräumten Geländes gestartet, auf dem zu DDR-Zeiten ein Plattenwerk für den Wohnungsbau errichtet worden war. Den größten Zuspruch bei den Menschen im Stadtteil fand die Idee für ein „Kinderhaus Schokoladenfabrik“ mit soziokulturellen Angeboten für alle Altersgruppen. Geschätzte Kosten damals: drei Millionen Mark.

Andreas Warschau, damals Geschäftsführer der Ortsgruppe Dresden beim Kinderschutzbund, verhandelte mit der Erbengemeinschaft Clauß über die Nutzung, mit der Stadt und Sponsoren über Fördermöglichkeiten und finanzielle Unterstützung, ein Architekturbüro wurde mit der Entwicklung des Projekts beauftragt. Der Kinderschutzbund beschloss, Ende 1998 erst einmal in den noch nutzbaren Teil der Bausubstanz einzuziehen. „Wir haben dort Trockenbauwände eingezogen, unser Büro und einen kleinen Jugendtreff eingerichtet“, erinnert sich Heike Heubner-Christa.

Projekt scheiterte an der Finanzierung

Im Januar 2000 titelten die DNN: „ Kinderschutzbund zwischen Bangen und Hoffen“ und zitierten Hannelore Friemel von der Dresdner Planungsgruppe Hochbau mit der Einschätzung: „Kurz gesagt, die Situation ist beschissen.“ Zwar hatte ein Johannstädter Unternehmen bereits Bäume für den auf dem Dach geplanten Spielplatz gespendet, ei­ne Sanitärfirma Geld für den Einbau von Toiletten, doch die Zustimmung des Jugendhilfeausschusses für die Vergabe der Fördermittel fehlte. Der Kinderschutzbund konnte das Projekt mit Eigenmitteln nicht stemmen und zog schließlich wieder aus.

Bei der ersten Besichtigung nach dem Kauf des Grundstücks im Jahr 2018 blickte Heike Heubner-Christa, inzwischen Geschäftsführerin, auf die verfallenen Reste der damaligen Bemühungen. „Den Traum, hier eine Begegnungsstätte zu schaffen, wo der Kinderschutzbund seine Angebote bündeln kann, habe ich aber nie aufgegeben“, sagt sie. Nun kann der endlich wahr werden – auch, wie sie betont, durch die Hilfe aus dem Stadtplanungsamt. Ohne den Einsatz der dortigen Gebietsbetreuerin Anke Ostermeyer und deren Abteilungsleiters Thomas Pieper sei das Projekt wohl längst noch nicht so weit.

Viele Ideen für die neue Begegnungsstätte

Heike Heubner-Christa hat gemeinsam mit dem Stadtplanungsamt ganz klare Vorstellungen vom künftigen Familienzentrum entwickelt. Dazu gehören eine Begegnungsstätte für Jugendliche und ein kleines Konferenzzentrum mit Küche und Sanitärbereich. In einem oberen, geschützten Teil des Gebäudes soll die Intensivwohngruppe „Trampolin“ Kindern und Jugendlichen ein befristetes Zuhause und Therapieräume bereitstellen. Auch die schon vor 20 Jahren geplante Dachterrasse ist dabei. Und es soll eine Bibliothek geben, die auch als Veranstaltungsort genutzt werden kann.

„Das wird aber keine Bibliothek sein, wie man sie sich eigentlich vorstellt“, kündigt Heike Heubner-Christa an. Sie denke nicht an bürokratische Ausleihe und ruhige Leseplätze mit Schreibtischlampen, sondern an eine große Treppe, in deren Stufen die Bücher untergebracht sind – nicht geordnet nach Sachgebieten, sondern nach Sprachen. Denn in der Johannstadt werden viele verschiedene Sprachen gesprochen. Die Leute sollen Bücher tauschen und sich zum Lesen auf die Treppe setzen können – auch, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Und es soll mit der Geschäftsstelle des Kinderschutzbundes, die aus der Pfotenhauerstraße ins Familienzentrum umziehen wird, einen zentralen Anlaufpunkt für dessen Angebote geben, die über den Stadtteil und die Stadt verteilt sind. Das Team „Mobile Hilfen“ soll hier einziehen und auch die Fachberatung des Bundesprogramms „Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist.“

Am Geld scheitert es nicht mehr

Die Finanzierung ist inzwischen kein Problem mehr. Es gibt rund 4,2 Millionen Euro aus dem Städtebauförderprogramm „Investitionspakt – Soziale Integration im Quartier“. 90 Prozent der Fördermittel kommen von Bund und Land, 416 540 Euro von der Stadt. Das Architekturbüro Alexander Pötzsch Architekten hat die Sanierung der alten Fabrikhalle gemeinsam mit der ICL Ingenieur Consult GmbH und der Petschow+Thiel Projektmanagement GmbH entworfen und geplant, gesteuert wird das Projekt vom Ingenieurbüro Röder. 2023 soll das neue Familienzentrum fertig sein. „Ohne die Fördermittel hätten wir dieses Bauvorhaben niemals stemmen können“, sagt Heike Heubner-Christa.

Platz für Wünsche der künftigen Nutzer

Nicht jeder im Stadtteil ist von der Idee einer multikulturellen Begegnungsstätte begeistert, wie Anfragen an das Quartiersmanagement zeigen. „Es gab ja früher auch schlechte Erfahrungen“, erzählt Heike Heubner-Christa. Jugendcliquen hätten Matratzen auf das Gelände geschleppt und dort campiert. „Da wurde auch viel kaputtgemacht“, sagt sie. Damit das neue Familienzentrum im Stadtteil gut angenommen wird, gibt es in ihrer Vision davon auch etwas Platz, der noch nicht fest verplant ist. „Der ist für Wünsche der künftigen Nutzer reserviert“, sagt sie. Gute Erfahrungen mit dieser Herangehensweise gibt es in der Johannstadt bereits ganz in der Nähe, im Johanngarten. In dessen Gestaltung wurden auch die Jugendlichen einbezogen, die dort ihre Freizeit verbringen.

