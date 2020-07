Dresden

Eberhard Sieß ist nicht zu beneiden. Am Dienstagabend musste der Mitarbeiter des Amts für Hochbau und Immobilienverwaltung dem Stadtbezirksbeirat Pieschen erläutern, warum die Verwaltung das im Pieschener Rathaus eingemietete August Theater vor die Tür setzen will. Dabei hatte er noch ein Jahr zuvor bei der Vorstellung der Sanierungspläne für das Gebäude gesagt: „Das Theater kann bleiben.“

Dann kam eine Umplanung, eine Kündigung und viel Aufruhr, den der nur in Vertretung anwesende Eberhard Sieß auszubaden hatte. Die Stadtbezirksbeiräte haben anschließend – ohne die Stimmen der AfD-Vertreter – einen Antrag von Grünen und SPD angenommen, der sich für den Erhalt des Theaters ausspricht. Die Zukunft der Puppenspielbühne bleibt dennoch ungewiss.

Gespräch zwischen dem OB und den Theatermachern

Dabei hat es nun auch Gespräche auf höchster Ebene gegeben. Am Montag hatten Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) und Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke) die Theatermacher Randi und Grigorij Kästner-Kubsch eingeladen. Es sei ein gutes und offenes Gespräch gewesen, berichtete Grigorij Kästner-Kubsch den Stadtbezirksbeiräten. Aber es bleibt bei der von OB Dirk Hilbert ausgesprochenen Kündigung, musste der Verwaltungsgesandte Eberhard Sieß Wasser in den Wein gießen. Auch wenn diese – eigentlich bis zum Ende des Jahres ausgesprochen – noch bis März 2021 aufgeschoben werden könne, um den harten Schlag für das Theater abzudämpfen.

Für die Kündigung gibt es einen Grund. In die Ratsherrenstube, die lange leer stand, bevor 2011 das Theater einzog, soll das Bürgerbüro umziehen. Das sei bürgerfreundlicher, sagte Eberhard Sieß. Hintergrund ist offenbar, dass es eine Fehlplanung gegeben hat und in der Ausgangsvariante für den Umbau Räume für Mitarbeiter fehlen. Für Grigorij Kästner-Kubsch sind diese Pläne ein Unding: „Die schöne Decke soll durch eine Trennwand zerschnitten werden – ich kann mir nicht vorstellen, dass der Denkmalschutz da mitspielt.“ Das Theater, das mit zuletzt 8000 bis 10 000 Besuchern in den letzten drei Jahren schwarze Zahlen geschrieben habe, solle dem Stadtteil erhalten bleiben.

Bestehende Spielorte scheiden aus

Dazu gibt es vielleicht einen Weg. OB Dirk Hilbert hat versprochen, sich das jetzige Theater und das Zentralwerk an der Riesaer Straße anzusehen. Dort entsteht derzeit ein kleiner Saal, der für das Puppentheater passende Bedingungen liefern könnte. Grigorij Kästner-Kubsch ist nicht abgeneigt, müsste dort aber mit anderen Mietbedingungen rechnen, als er sie im Pieschener Rathaus vorfindet. Dort zahlt er 3,16 Euro für den Quadratmeter. So hatte der Theatermacher das nach anfänglichen Anlaufschwierigkeiten mit der Stadt ausgehandelt – diese Konditionen wird ihm der private Vermieter im Zentralwerk wohl nicht bieten. Vielleicht kann Dirk Hilbert vermitteln.

Wobei der in der Sache schon ein Machtwort gesprochen hat. Die Stadtkasse werde keine zusätzlichen Mittel aufbringen, um einen einzelnen Künstler zu unterstützen. Diese Entscheidung ist auf Überlegungen zu anderen Ausweichstandorten gemünzt, für die mit Umbaukosten von einer halben Million bis zu 1,7 Millionen Euro gerechnet wird. Bestehende Spielorte scheiden auch aus. So sei die Theaterruine St. Pauli schlicht zu groß und das Theaterhaus Rudi zu dicht belegt, sagt Georgij Kästner-Kubsch. Es bleibt also bei einem geringen Handlungsspielraum – auch was die Zeit angeht: Im Oktober soll der rund 2,8 Millionen Euro teure Umbau des Rathauses beginnen.

