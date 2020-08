Die Kabarettistin Lisa Eckhart stand in den vergangenen Wochen in den Schlagzeilen. Dass sie am Donnerstag in der Jungen Garde zu Besuch war, gefiel nicht jedem. Eckharts Witze seien diskriminierend, antisemitisch und menschenverachtend, warf eine Gruppe von Protestlern der Künstlerin vor.