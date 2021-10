Dresden

Mit dem Drücken des Buzzers startete Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) am Dienstag offiziell den Um- und Ausbau des geschichtsträchtigen Heinz-Steyer-Stadions an der Pieschener Allee im Sportpark Ostragehege. Das Stadion, in dem einst der deutsche Fußballer Helmut Schön seine Tore schoss, wird nun zu einer modernen und multifunktionalen Sport- und Veranstaltungsstätte für den Leistungs- und Breitensport um- und ausgebaut.

Leichtathletik, American Football und Fußball

Der Nutzungsschwerpunkt des Stadions soll dabei weiterhin auf Leichtathletik, American Football und Fußball liegen. Bei der Auftaktveranstaltung waren Staatsminister Christian Piwarz, der Vize-Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbandes e. V. Hartmut Grothkopp, der Geschäftsführer der Zech Sports GmbH Kay-Uwe Panzer, der Präsident der Dresdner Monarchs e. V. Sören Glöckner und die ehemalige Sportlerin und Olympiagewinnerin Gabriele Löwe dabei.

Schon im September 2018 hatte der Stadtrat den Um- und Ausbau des Heinz-Steyer-Stadions beschlossen. Nun steht der lang ersehnte Baustart an – begonnen mit dem symbolischen Baggerabriss der alten Steintribüne und dem Ausheben der Baugrube. Mit Beginn des neuen Jahres startet der Rohbau, der bis Herbst 2022 fertig sein soll. Dann geht es mit den Ausbauarbeiten weiter, die etwa ein Jahr dauern. Parallel dazu werden ab Dezember 2022 die Außenanlagen und das Infield hergerichtet. Die Fertigstellung ist für September 2023 angesetzt.

Geplant sind 5000 überdachte Sitzplätze. Um die Kapazität der Zuschauer bei besonderen Anlässen auf bis zu 15 000 Personen zu erweitern, soll das Stadion mobile Tribünen in den Kurvenbereichen erhalten. Das schaffe die Voraussetzung für größere nationale Veranstaltungen in Dresden wie zum Beispiel die Deutschen Leichtathletikmeisterschaften, teilt die Landeshauptstadt Dresden mit.

Karl Bebendorf, Hindernismeister über 3000 Meter, sieht sich mit einer Virtuell Reality Brille das zukünftige Stadion an. Quelle: Juergen Maennel

Im Herzstück des Stadions, der multifunktionalen Südtribüne, entstehen auf vier Etagen unter anderem eine neue Fechthalle, Sporträume, Squashcourts sowie ein Multifunktionsbereich für Sport und Bildung. Für die Vereine wie beispielsweise den Dresdner Sportclub 1898 e. V. (Abteilungen Fußball, Leichtathletik und Radsport), den Postsportverein Dresden e. V., den Dresden Monarchs e. V., den 1. FFC Fortuna Dresden e. V. und den Dresdner Fecht-Club 1998 e. V. sind extra Vereinsräume vorgesehen. Weiterhin sind Räume für Verbände wie den Stadtverband Fußball geplant, aber auch für die Sportmedizin und Gastronomie.

Ein umlaufender Flutlichtkranz soll bereits vorhandene Teile des Stadions wie die Nordtribüne integrieren. Als zentraler Eingangsbereich zum Sportpark Ostra entsteht zwischen Ballsport Arena und Heinz-Steyer-Stadion eine Plaza. Als einen ersten Schritt auf dem Weg zum CO2-neutralen Sportpark Ostra erhält das Dach eine Photovoltaikanlage.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ziel des Umbaus ist, das Heinz-Steyer-Stadion in eine moderne Wettkampf- und Trainingsstätte für den Spitzen- und Breitensport zu verwandeln. Mit der Fertigstellung wird das Stadion eine der wenigen Arenen in Deutschland sein, die die Ansprüche für nationale und internationale Leichtathletikmeisterschaften erfüllen. Für die Zukunft sind im Stadionumfeld unter anderem noch ein Sportlerhotel mit Internatsplätzen, eine Rollkunst- und Eislaufbahn sowie eine Gerätturnhalle und Kleinspielfelder geplant.

Mit Gesamtkosten von rund 37,3 Millionen Euro ist der Um- und Ausbau des Heinz-Steyer-Stadions eine der größten kommunalen Baumaßnahmen im Sport seit 1990 – abgesehen von den Bädern. Mit vier Millionen Euro fördert der Freistaat Sachsen die Baumaßnahme. Zusätzlich stellt er etwa 770 000 Euro Fördermittel für die fachgerechte Entsorgung von kontaminiertem Bauschutt bereit.

Weitere Informationen unter www.dresden.de/heinz-steyer-stadion

Von Clarissa Seiferheldt