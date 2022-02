Dresden

Bislang hat Dresden einen verhältnismäßig milden Winter erlebt. Doch das kann sich schlagartig ändern. Glatte oder mit Schnee bedeckte Fahrbahnen können freilich für alle Verkehrsteilnehmer zum Problem werden. Besonders Radfahrer hatten aber in der Vergangenheit mit nicht geräumten Wegen zu kämpfen.

Die Landeshauptstadt erweiterte deshalb ihr diesjähriges Fahrradwinternetz. Waren in der vergangenen Saison noch rund 92.000 Quadratmeter betreut, sind es jetzt etwa 150.000 Quadratmeter. Insgesamt 300.000 Euro seien dafür eingeplant, sagte Simone Prüfer, Leiterin des Straßen- und Tiefbauamtes.

Stadt will künftig mehr Routen anbieten

Wer bei Schnee und Eis mit dem Rad durch Dresden fahren will, für den lässt die Stadt eine zentrale Route vom Industriegelände im Norden über den Bahnhof Neustadt und die Innenstadt bis zur Technischen Universität (TU) räumen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch den Winterdienst auf den Elbradwegen stockten die Verantwortlichen auf: Auf der Altstädter Seite von der Steinstraße bis in Höhe Bertholt-Haupt-Straße, die Neustädter Seite soll zwischen der Waldschlößchen- und der Molenbrücke mit dem Rad befahrbar sein.

Geplant sei, Fahrradwege, Straßen und Fahrbahnen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) gleichzeitig räumen zu lassen, sagte Prüfer. Also ab sieben Uhr früh. In den nächsten Jahren will die Stadt mehr Routen anbieten, versicherte die Leiterin des Straßen- und Tiefbauamtes. „Derzeit befinden wir uns in der Planung für die nächste Winterperiode.“

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Dresden zeigte sich erfreut, dass der Winterdienst auf Radwegen Stück für Stück erweitert wird. Dafür habe der Verein lange gekämpft, schließlich einen entsprechenden Beschluss des Stadtrats erwirkt, sagte Geschäftsführer Edwin Seifert. „Dennoch sind wir nicht zufrieden mit der Länge des Radwegwinterdienst-Streckennetzes.“

ADFC ist mit der Streckenlänge unzufrieden

Das Ursprungskonzept aus dem Jahr 2019 hätte insgesamt 160 Kilometer vorgesehen, derzeit seien es nur 49 Kilometer. Das sei eine „sehr schmale Version, die der Entwicklung des Radverkehrs in Dresden überhaupt noch nicht gerecht wird“, so Seifert.

Lesen Sie auch Radverkehr in Dresden: In diese Projekte will die Stadt 2022 investieren

Nach Ansicht des ADFC fehlen beim diesjährigen Streckennetz die restlichen Abschnitte der Stauffenbergallee, die Kesselsdorfer Straße, die Winterbergstraße, die Großenhainer Straße, der Zellesche Weg, der Dammweg, die Kipsdorfer Straße und beim Elberadweg auf Neustädter Seite der Abschnitt von der Waldschlösschenbrücke bis mindestens zum Blauen Wunder.

Es sei gut, dass jetzt endlich ein Anfang gemacht werde, bisher wurden Radwege im Winter in der Regel nicht geräumt, sagte Seifert. Allerdings müsse das Ziel sein, möglichst viele Dresdner an das winterliche Fahrradnetz anzuschließen. „Die Kosten dafür sind überschaubar.“ Aber warum ist das noch nicht geschehen?

„Eine komplette Umsetzung in einer Saison ist nicht möglich“, sagte Simone Prüfer, „da die finanziellen Mittel fehlen und der Markt die entsprechende Technik sowie das Streumaterial nicht kurzfristig zur Verfügung stellen kann.“

Von Felix Franke