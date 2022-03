Dresden

Direkt neben den Tennisplätzen nahe des Vogesenweges, dort, wo der Waldpark Blasewitz am kahlsten geworden ist, sind jetzt auf einer Fläche von 0,7 Hektar lauter kleine Bäumchen gepflanzt worden. Am Freitagnachmittag legten Stadtbezirksbeiräte von Blasewitz mit ihrem Stadtbezirksamtsleiter Christian Barth und Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen selbst Hand an.

300 Kiefernstecklinge gepflanzt

Sie pflanzten unter fachlicher Anleitung 300 Kiefernstecklinge in den sandigen Boden. Damit setzten sie den Schlusspunkt unter die erste Aufforstungsaktion in dem beliebten Park. Bei dieser wurden 10 200 Kiefern, 350 Birken und 150 Traubeneichen in den Boden gebracht. Weitere Pflanzaktionen werden im Herbst und im kommenden Frühling folgen.

Der Stadtbezirksbeirat unterstütze das Amt für Stadtgrün auch finanziell, betont Jörg Lange, der in besagtem Amt Abteilungsleiter ist. „Jörg Lange berichtet regelmäßig im Stadtbezirksbeirat, was im Waldpark passiert und wie es weitergeht“, freut sich Christian Barth.

Viele Bürger besorgt über Fällungen

Denn die gravierenden Spuren, die der Klimawandel in dem Park hinterlassen hat, und die damit im Zusammenhang stehenden Fällungen beschäftigen nicht nur aber vor allem die Blasewitzer. „Schließlich ist der Waldpark ein wichtiger Faktor für die Wohn- und Lebensqualität hier im Stadtteil“, weiß Christian Barth. „Viele Bürger haben sich immer wieder besorgt an uns gewandt“, berichtet er.

Quelle: Dietrich Flechtner

Nicht nur reden, sondern etwas tun

Und weil es in der Politik nicht nur darum gehe, zu reden und Beschlüsse zu fassen, hätten die Stadtbezirksräte von Blasewitz parteiübergreifend beschlossen, bei der Wiederaufforstung zu helfen. Deshalb diese Aktion.

Der Waldpark bleibt auf jeden Fall erhalten und werde wieder aufgeforstet. Daran ließen Eva Jähnigen und Jörg Lange von der Stadtverwaltung keinen Zweifel. „Wir wollen unsere Gartendenkmale erhalten, denn sie helfen uns im sich wandelnden Klima“, so die Umweltbürgermeisterin. „Um sie zu erhalten, müssen wir sie behutsam ändern.“

Mehr Baumarten, aber auch Kiefern werden gepflanzt

Jörg Lange macht konkret, was das heißt: „Die Kiefer war hier die Hauptbaumart. Es gibt Bereiche, wo wir ihr auch wieder eine Chance geben. Jetzt setzen wir auf mehr Artenvielfalt und Altersstaffelung, werden mehr Laubbäume pflanzen. Welche Arten und Sorten, das ist noch nicht 100prozentig abgeklärt.“ Eiche, Linde, Buche, Birke, Robinie seien dabei, aber „auch ein paar exotische Baumarten wie die Schwarzkiefer“.

Bei der Fortschreibung der denkmalpflegerischen Zielsetzung für den Waldpark Blasewitz sei man „auf der Zielgeraden“, so Lange. Im Herbst möchte das Amt für Stadtgrün wegebegleitend vor den Aufforstungsflächen einige Solitärbäume und Sträucher pflanzen. Dieses Prinzip der wege- und kreuzungsbetonten Pflanzung entspreche dem Originalkonzept des Parks.

Alte Bäume haben es schwerer

Bleibt die Frage, warum jetzt wieder Kiefern gepflanzt wurden auf Flächen, wo es einen Totalausfall dieser Baumart gab. Junge Stecklinge, die aus einer heimischen Forstbaumschule stammen und an die klimatischen Bedingungen hier gewöhnt sind, hätten eine bessere Chance als alte Bäume, mit den veränderten Bedingungen zurechtzukommen, so die Begründung.

Dass die Stecklinge in geringen Abständen gepflanzt wurden ist Kalkül. So könnten Ausfälle, die es immer gebe, kompensiert werden. Das Wässern von Stecklingen ist im Forst nicht üblich, erfahren wir. Die Stecklinge müssen es alleine schaffen. Bleibt zu hoffen, dass der für nächste Woche avisierte Regen auch wirklich kommt.

Von Catrin Steinbach