Dresden

Es ist sonnig, aber kalt an diesem Oktobertag. Vor dem Dormero Hotel in Strehlen steht eine junge Frau Anfang 30 mit langen, dunkelbraunen Haaren und hellgrünen Augen. Aufgewachsen in Plauen im Vogtland und seit 2018 in Dresden ist sie eine der Miss-Germany-Anwärterinnen, die es in der ersten Auswahlrunde in die Top 160 geschafft hat.

„Wenn ich jetzt eine Tochter hätte, wüsste ich nicht, ob ich ihr die Misswahlen, wie sie früher waren, raten würde. Es war eine sehr oberflächliche Geschichte. Du warst ei­ne Nummer.“ Mit diesen Sätzen beschreibt Elisabeth Hoffmann ihre Erfahrungen mit verschiedensten Misswahlen, bei denen sie teilgenommen hat. Mit 17 Jahren meldeten ihre Freunde sie aus Spaß bei einem Schönheitswettbewerb an – sie gewann. Es folgten Anfragen von Fotografen und europaweite Modeljobs. Elisabeth nutzte die Chance, um reisen zu können und Geld zu verdienen. Doch der Konkurrenzkampf sei hart gewesen, Diäten und Sport bestimmten den Tag. „Das kann einen Menschen auch kaputt machen, wenn er dafür anfällig ist. Aber mir hat das Modeln zu der Zeit eben eine Aufgabe gegeben.“

Kraft aus dem Malen ziehen

Heute geht Elisabeth Hoffmann durch die dunkle Lobby des Hotels voran. Mit dem Fahrstuhl geht es in die erste Etage zu ihrer Ausstellung „Color Immersion“, die sie am 14. August eröffnete. Bevor sie den Ausstellungsraum betritt, schiebt sie ihre Schultern zurück. An den Wänden hängen schmale Bilder in explosiven Farben und wilden Mustern, vor allem Gold ist in den Werken zu sehen. Sie erzählt, dass sie schon als Kind malte und in der Pandemie ihre Leidenschaft zum Malen wiedergefunden habe. „In einer Zeit, in der es mir psychisch nicht gut ging, habe ich das erste Mal auf Leinwand gemalt und aus der Kunst Kraft gezogen.“ Gleichzeitig habe ihr das Malen ein Ventil geboten, um ihre Gedanken und Gefühle zu verarbeiten.

Mehrere Bilder hat sie schon verkauft, den Erlös eines Bildes spendete Elisabeth an ein Dresdner Frauenschutzhaus. Sie meint, dass sie alleine nicht die Welt retten werde, aber sie habe ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass viele Kleinigkeiten etwas bewirken können. So versuche sie, Kleidung wieder zu verwerten, an der Elbe beim Spazierengehen Müll aufsammeln, und half für drei Wochen in einem Kinderheim in Nepal aus.

„Musste mich durchkämpfen“

Elisabeth erzählt von Traumata, die sie bereits im jungen Alter prägten. Eine große Inspirationsquelle sieht sie daher in der Künstlerin Frida Kahlo (1907–1954), denn „sie war eine Kämpferin und auch ich habe mich mein ganzes Leben durchkämpfen müssen. Sie hat den Halt in der Kunst gefunden.“

Sich selbst beschreibt Elisabeth als Lebenskünstlerin, Freigeist und Tagträumerin – mit einem großen Herz und viel Empathie. Sie habe noch viel vor: weiterhin Kunst erschaffen und einen eigenen Gedichtband herausbringen. Mit der Teilnahme an der Miss-Germany-Wahl hofft sie, ihre Reichweite ausbauen und Themen wie psychische Erkrankungen, emotionale Gewalt und Missbrauch so besser sichtbar machen zu können.

Miss-Germany-Konzept grundlegend verändert

Die Live Experience in Hamburg, bei der sich die Teilnehmerinnen zum ersten Mal begegneten und Foto- und Videoaufnahmen für den Wettbewerb machten, beschreibt Elisabeth als „ein sehr angenehmes Erlebnis“, fernab vom Konkurrenzdenken, wie es bei den früheren Misswahlen gewesen sei.

Seit zwei Jahren hat sich das Konzept der Miss-Germany-Wahl grundlegend verändert. Anstelle des Aussehens soll es um die Persönlichkeit und die Botschaften gehen. So haben sich dieses Jahr 12 000 Frauen mit deutscher Staatsbürgerschaft zwischen 18 bis 39 Jahren beworben – jede mit ihrer individuellen Geschichte. Als nächstes steht die Abstimmung für die Top 80 vom 24. Oktober bis 1. November an, bei der Elisabeth auf die tatkräftige Unterstützung der Dresdner beim Voting über die Internetseite hofft.

Internet missgermany.de/voting

Von Clarissa Seiferheldt