Dresden

Eine Erfindung, die Hoffnung macht: Die App „Pass4all“ aus Dresden ist nun deutschlandweit auf dem Markt. Sie funktioniert komplementär zur Corona-Warn-App der Bundesregierung. Das System könnte ein Weg aus dem Lockdown für geschlossene Kultur-, Tourismus- und Freizeitbereiche sein.

Damit Hotels, Restaurants, Theater, Kinos oder Museen wieder öffnen dürfen, müssen laut Ministerpräsidentenkonferenz vom Mittwoch zwei Kriterien erfüllt sein. „Pass4all“ erfüllt sie beide. Das ist zum einen eine funktionierende Teststrategie und zum anderen eine digitale Kontaktnachverfolgung. Am Freitag präsentierten Jörg Meißner und Kathleen Parma die neue App in der City-Apotheke am Goldenen Reiter.

Jörg Meißner ist seit 15 Jahren Veranstalter der Krimi-Total-Dinner. Kathleen Parma betreibt die Ice-Rolls-Factory und hat die deutschlandweite Aktion „Leere Stühle“ zur Öffnung der Branche im Corona-Lockdown initiiert.

App als Eintrittskarte ins öffentliche Leben

Außengastronomie und Kultur- und Freizeitbereich dürfen nur mit Terminvergabe öffnen. Zudem müssen Kunden zurückverfolgbar sein und einen tagesaktuellen Covid-19-Schnell- oder Selbsttest vorweisen. Diesen Beschluss vom 3. März begrüßt Jörg Meißner. „Wir gehen aber noch einen Schritt weiter und ergänzen die digitale Kontaktnachverfolgung mit aktiven Komponenten, wie die Abbildung der Schnelltests, um eine verantwortungsvolle Öffnungsstrategie umsetzen zu können.“

Die App dokumentiert die Ergebnisse der Schnelltests, die Apotheker und Testzentren durchführen, und stellt sie in einer Übersicht dar. 24 Stunden lang gilt das Ergebnis in der App als Eintrittskarte für jene Orte, an denen ein negatives Testergebnis nötig ist – etwa beim Friseur oder im Restaurant.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Entwickelt wurde „Pass4all“ bereits im Sommer 2020. Nutzern steht sie seit September zum Download frei. Seitdem ist auch eine digitale Schnittstelle zum Gesundheitsamt integriert. Die Entwickler versprechen eine möglichst lückenlose Nachverfolgung. Die Daten sollen direkt auf digitalem Wege ans Gesundheitsamt übermittelt werden.

So funktioniert die App

Nach dem Download hinterlegt der Nutzer seine Daten, die verschlüsselt beim Check-in auf dem Handy übertragen werden. Eine Hintergrundüberwachung soll nicht stattfinden. Sämtliche Nutzerdaten werden nach 30 Tagen automatisch gelöscht.

Wer etwa ein Restaurant aufsuchen möchte, scannt vor Ort einen QR-Code beim Check-in. Dort kann der App-Nutzer auch Begleitpersonen registrieren. Alternativ ist eine Anmeldung über den Webbrowser möglich. Im Falle einer Covid-19-Infektion übermittelt „Pass4all“ detaillierte Angaben an das zuständige Gesundheitsamt. Dazu zählen etwa Uhrzeit des Aufenthalts, Tischnummer oder Sitzplatz.

Den Entwicklern zufolge nutzen Betriebe und Kunden branchenübergreifend deutschlandweit „Pass4all“. Die neue Version der App ist ab kommender Woche in allen App Stores zum Download verfügbar.

Von Sabrina Lösch