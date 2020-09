Dresden

Nebelschwaden, Gerangel, ein kurzes Wortgefecht – und dann fällt dieser Satz: „Schubs mich und du fängst dir ’ne Kugel“, ruft der Polizist. Kurz darauf tritt der Beamte einige Schritte zurück, seine rechte Hand an der Pistole im Holster. Ein Vorfall am Ende einer Demonstration zur Aufnahme von Flüchtlingen mitten auf dem Pirnaischen Platz in Dresden am Sonntag, der für viel Wirbel und inzwischen für immer mehr Kritik an der Polizei sorgt.

In einer ersten Stellungnahme am Sonntagabend hatte die Polizeidirektion zwar eingeräumt, dass der Satz tatsächlich so vom Beamten geäußert wurde und „dass so ein Satz nicht fallen darf“, wie der Dresdner Polizeichef Jörg Kubiessa erklärte. Doch die weiteren Darstellungen der Geschehnisse durch die Polizei treffen im Netz auf teils erheblichen Widerspruch. Die Dresdner Antifa, deren Mitstreiter an dem Vorfall direkt beteiligt waren, bezichtigen die Polizei gar der Lüge.

Vor allem zwei Vorwürfe stehen im Raum. So hatte die Dresdner Polizei einerseits erklärt, der betroffene Beamte habe zunächst versuchen wollen, einen Nebeltopf als Beweismittel sichern zu wollen. Doch in ei­nem Video vom Vorfall ist das nicht zu sehen. Stattdessen versuchte der Polizist den Nebeltopf offensichtlich mit dem Fuß in Richtung Demonstranten zurückzutreten. Und: Ein Fo­to zeigt den Beamten in dem Moment, wo er seine Hand an die Waffe legt. Die Polizei hatte erklärt, er habe sie – wie in solchen Fällen – damit sichern wollen. Die Aufnahme lässt aber die Interpretation zu, dass er sie zumindest für einen kurzen Augenblick zunächst ein kleines Stück herausgezogen hatte.

Rückendeckung von Sachsens Ministerpräsident Kretschmer

Der Polizist, der als Einsatzleiter agierte, so erklärt nun die Antifa, sei bewusst einen Schritt zurückgetreten und habe eben nicht schützend die Hand auf die Waffe gelegt, sondern „sie einige Zentimeter aus dem Holster“ angehoben, „ehe er sie wieder zurückfallen ließ.“ Die Aussagen der Polizei und ihres Chefs weisen die Demonstranten als „Lügen“ und „Schutzbehauptungen“ zurück, „welche den Korpsgeist der Polizei auszeichnen.“ Das werde auch besonders deutlich, wenn der Chef der Polizeidirektion disziplinarrechtliche Maßnahmen gegenüber dem Einsatzleiter ausschließe.

Rückendeckung erhält der Be­amte indes von Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer ( CDU). Gegenüber der Presseagentur „dpa“ erklärte der Politiker, man dürfe „Aktion und Reaktion nicht verwechseln“. Der Beamte sei umringt gewesen von Menschen, „die potenziell als Angreifer und Gewalttäter einzustufen sind.“ Bei der Auswertung des Einsatzes sei festgestellt worden, dass er sich korrekt verhalten habe, als er die Hand auf die Waffe legte, damit sie ihm nicht weggenommen werden könne.

„Akt des zivilen Ungehorsams“

Auch unter Verweis auf eine Nebelbombe bei dem Einsatz sprach Michael Kretschmer von einer „furchtbaren, gewalttätigen“ Situation. „Den Satz, den er gesagt hat, den bedauert er heute.“ Das sei aus der Situation heraus geschehen, „das wird ihm auch kein zweites Mal passieren.“ Die Beamten hätten es in vielerlei Hinsicht auch mit Menschen zu tun, „die sich nicht an Recht und Ordnung halten, De­monstrations- und Meinungsfreiheit nicht als solche nutzen“, sondern immer Gewalt und Angriffe. „Dem treten wir entgegen.“

Dresdens Grünen-Stadtrat Johannes Lichdi kritisiert diese Aussagen Kretschmers umgehend über den Kurznachrichtendienst Twitter. Der Ministerpräsident sei nicht nur ahnungslos und inkompetent, sondern eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit. „Wenn von höchster politischer Stelle ein derartiges Polizeiversagen schöngeredet wird, öffnet man der Gewalt Tür und Tor“, so Lichdi.

Am Sonntag waren zunächst teilweise bis zu 300 Teilnehmer unter dem Motto „Evacuate them all!“ („Evakuiert sie alle!“) vom Alaunplatz in der Äußeren Neustadt zum Pirnaischen Platz gezogen. Am Ende der Demo hatten einige Teilnehmer dort dann ein rund 23 Meter langes Transparent entrollt und Nebeltöpfe gezündet. „Das war ein Akt des zivilen Ungehorsams“, sagt dazu Rita Kunert, die die Demonstration mit Bezug auf die Vorgänge im griechischen Flüchtlingslager in Moria auf der Insel Lesbos angemeldet hatte. Es seien aber weder Menschen bedroht, noch Böller oder andere Pyrotechnik geworfen worden. „Es wurde niemand angegriffen, in keinem Moment drohte die Lage zu eskalieren“, so Rita Kunert, die das Verhalten des Polizisten ebenfalls scharf kritisierte.

