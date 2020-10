Drsden

Am Montag tritt auch in Dresden ein vierwöchiger Teil-Lockdown in Kraft. Demonstrationen werden auch dann weiter möglich sein. Dennoch ballen sich vor diesem wichtigen Termin die Kundgebungs- und Protestveranstaltungen. Auch eine Gedenkveranstaltung ist am Wochenende geplant.

Polizei kündigt Kontrollen an

Am Samstag 15 Uhr will die Initiative „ Querdenken“ in Dresden auf die Straße gehen. Die Veranstalter haben bei der zuständigen Behörde rund 1000 Teilnehmer angegeben. Die Polizei kündigte an, bei allen geplanten Demonstrationen in der Stadt die Corona-Regeln zu kontrollieren. Dazu gehören auch das Abstandsgebot und die Maskenpflicht.

Insgesamt sind für den Samstag drei Kundgebungen angemeldet. Vor allem gegen die neuerlichen Beschränkungen, die ab Montag bis Ende November gelten sollen, regt sich Protest. Die AfD im Landtag von Sachsen kündigte am Freitag an, deswegen vor das Verfassungsgericht in Leipzig zu ziehen.

Am Sonntag ist das Thema ein anderes. Um 16 Uhr ruft der Christopher Street Day Dresden e.V. zu einer Mahnwache für die Opfer des brutalen Attentats vom 4. Oktober auf. An diesem Tag hatte der als radikal-islamistisch eingestufte Abdullah H. an der Schloßstraße in der Dresdner Innenstadt ein homosexuelles Paar mit einem Messer attackiert. Einer der Männer erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Von fkä und dpa