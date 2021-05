Dresden

Der Anschlag auf das Buchhaus Loschwitz in der Nacht zum 19. April wird Thema im Stadtrat am 12. Mai. Die CDU-Fraktion hat eine Aktuelle Stunde „Gewaltfreiheit als unverhandelbare Grundlage politischer Meinungsbildung“ beantragt. Als Schwerpunkte der Aussprache sieht CDU-Fraktionsvorsitzender Peter Krüger die Themen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit als Maßgabe kommunalpolitischer Arbeit, respektvoller Umgang mit anderen Ansichten und fraktionsübergreifende Ächtung von Gewalt als Mittel politischer Auseinandersetzungen.

Kommunalpolitiker von Hass und Hetze betroffen

Krüger regt an, dass die Stadträte im Anschluss an die Aktuelle Stunde eine gemeinsame Erklärung zur Ächtung von Gewalt im Rahmen politischer Auseinandersetzungen verabschieden. „Gewalt und Extremismus sind in jeder Form zu verurteilen“, so der Christdemokrat. Er gehe davon aus, dass dies nach wie vor Konsens unter allen Stadträten sei. „Allerdings hat auch in den Rat eine Diskussionskultur Einzug gehalten, die den grundsätzlichen Respekt vor Menschen mit unterschiedlichen Ansichten mitunter missen lässt.“

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Anschlag auf ein Mitglied des Stadtrats sollte Anlass sein, dass sich die Stadträte den Konsens der Gewaltfreiheit gegenseitig und gegenüber der Öffentlichkeit versichern und dokumentieren. Das Buchhaus Loschwitz wird von Stadträtin Susanne Dagen (Freie Wähler) betrieben, die konservative und rechte Positionen vertritt.

In der Nacht zum 19. April warfen unbekannte Täter eine Schaufensterscheibe ein. Ein Feuerwerkskörper wurde gezündet und übelriechende Buttersäure verspritzt. „Gleichwohl abschließende Erkenntnisse noch ausstehen, vermutet nicht nur die Polizei, dass es sich bei dem Anschlag um politisch motivierte Gewalt handelt“, so Krüger.

Seit Jahren seien immer mehr Kommunalpolitiker von Hass und Hetze betroffen, erklärte SPD-Fraktionsvorsitzende Dana Frohwieser. 57 Prozent der Bürgermeister hätten angegeben, dass sie Beleidigungen, Bedrohungen oder sogar tätlichen Angriffen ausgesetzt sind, zitierte die Sozialdemokratin eine aktuelle Forsa-Umfrage. „Auch in Dresden und weiteren sächsischen Kommunen müssen wir das feststellen.“

Hassbriefe, Online-Hetze, Angriffe auf Büros

Die Taten würden von Hassbriefen im privaten Briefkasten über Online-Hetze bis hin zu Angriffen auf Büros mit Farbe und Buttersäure reichen. Die Hetzkampagne gegen die Arnsdorfer Bürgermeisterin Martina Angermann (SPD), der Angriff auf das frühere Büro des SPD-Landtagsabgeordneten Harald Baumann-Hasske und des SPD-Stadtrats Hendrik Stalmann-Fischer, Morddrohungen gegen Linke-Stadtrat Christopher Colditz und Grünen-Politiker Thomas Löser, der Brandanschlag auf das Auto von Stadtrat Maximilian Aschenbach (Die Partei) – sie könne die Liste noch weiter fortsetzen, so Frohwieser.

„Inzwischen gibt es zum Glück breite gesellschaftliche Unterstützung.“ Ende April startete eine Initiative unter Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur Stärkung von Ehrenamtlichen. Die Gesellschaft sei nicht hilflos, wenn es um den Schutz von Kommunalpolitikern gehe, erklärte Steinmeier. „Dafür bin ich als Vorsitzende einer ehrenamtlichen kommunalen Fraktion sehr dankbar“, erklärte Frohwieser.

Von Thomas Baumann-Hartwig