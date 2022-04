Dresden

Im ältesten Teil des Residenzschlosses gibt es seit dem 1. April etwas Neues. Nach vier Jahren Bauzeit hat in der ehemaligen Hofkellerei das Restaurant „Anna im Schloss“ täglich von 12 bis 20 Uhr für Gäste geöffnet. Pächter ist der 29-jährige Tim Graul. Die Liebe zur Gastronomie liegt ihm möglicherweise im Blut, seine Eltern Antje und Kai-Marten Graul führen das Restaurant „Alte Meister“ am Zwinger schräg gegenüber.

Tim Grauls erstes Restaurant trägt den Namen in Anlehnung an die sächsische Kurfürstin Anna von Dänemark. Sie galt als besonders volksnah, war interessiert an Landwirtschaft und Medizin und residierte seinerzeit im Schloss, wo ihr das Wohl aller stets am Herzen gelegen haben soll. Das ist nun auch die Intention von Tim Graul, der vor allem das leibliche Wohl seiner zukünftigen Gäste im Auge hat, denn vor rund 500 Jahren blieb der Zugang zu den königlichen Speisen dem gemeinen Volk zumeist verwehrt.

Traditionelle Kost, Kaffee und Kuchen

Serviert werden auf rund 270 Quadratmetern vor allem bekannte Klassiker der deutschen und österreichischen Küche sowie Kaffee und Kuchen. Ab Mai soll außerdem ein Frühstücksangebot das Konzept ergänzen.

Während der vierjährigen Umbauzeit blieb die Raumstruktur. Die Räume im gotischen Stil erstrahlen aber dennoch in völlig neuem Glanz, wozu auch die extravaganten Lampen von Star-Archtitekt Peter Kulka nicht unwesentlich beitragen. Hier gibt es nun einen Café-Bereich für den schnellen Kaffee und das Stück Kuchen zwischendurch, eine Lounge zum längeren Verweilen, einen klassischen Dining-Bereich und eine Vinothek –„für kleine Gruppen aber auch für all die Gäste, die gern an der großen Tafel Platz nehmen möchten“, sagt der 29-jährige Pächter. 77 Gäste finden im Restaurant Platz, ergänzt durch den beschirmten Außenbereich mit weiteren 55 Plätzen.

Ein kleines Highlight der Vinothek ist die beleuchtete alte Schlossmauer hinter Glas. Hier sind die verschiedenen Bauphasen des Schlosses zu erkennen. Immer wieder wurde in der Vergangenheit an- oder umgebaut, was auch die sehr unterschiedlichen Raumhöhen im Restaurant erklärt. Rund 5,5 Millionen Euro hat der Freistaat in die Rekonstruktion der Räume investiert, insgesamt flossen etwa 381 Millionen in den Wiederaufbau des Residenzschlosses.

Von Kaddi Cutz