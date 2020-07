Dresden

Sven D. saß am Montag im Amtsgericht, als könne er kein Wässerchen trüben. Der 37-Jährige macht wirklich nicht den Eindruck eines Schlägers. Aber der Schein trügt, Sven D. ist einschlägig vorbestraft. „Wenn Sie etwas getrunken haben, sind Sie eine tickende Zeitbombe. Sie können froh sein, dass nicht mehr passiert ist“, brachte es Richter Rainer Gerards auf den Punkt. Auch Zeugen bestätigten, dass Sven D. überaus aggressiv wird, „wenn er etwas genascht hat“.

Und er trinkt gern und viel und schlägt dann wahllos auf alles und jeden ein – einen Kunden in einem Supermarkt, einen Bekannten in Gorbitz und gern auch auf Polizisten. Im Revier West gibt es kaum einen Beamten, der Sven D. nicht kennt.

Sven D. schlug einem Beamten auf die Nase und warf mit Bierflaschen

Seine Lieblingskneipe ist die Huschhalle am Dreikaiserhof, dort ist er Stammgast und macht immer wieder Ärger. So attackierte und beleidigte er dort mehrmals Polizeibeamte. Die waren nicht wegen ihm dort, sondern zum Beispiel wegen eines Verkehrsunfalls, aber Sven D. krakeelte und beleidigte, schlug einem Beamten auf die Nase und warf mit Bierflaschen. Die flogen nur Zentimeter an den Polizisten vorbei und landeten in den Scheiben der Streifenwagen.

Erinnern kann sich der 37-Jährige nicht – kein Wunder bei 2,5 Promille. Auch die anderen Anklagepunkte kennt er alkoholbedingt nur „vom Hörensagen“. So schlug er im März 2019 einen 33-Jährigen zusammen, der nach überstandener Knie-OP mit zwei Krücken auf einer Bank am Amalie-Dietrich-Platz saß, und trat dann noch auf den am Boden Liegenden ein.

Angeklagter will vom Alkohol weg

Eigentlich kannten sich beide ganz gut, doch im „Freundschaftskreis vom ADP“ – so nannte ein Zeuge das dort übliche Trinkgelage – gab es an jenem Abend irgendwelche Gerüchte über den 33-Jährigen und so schlug Sven D. eben zu. Das Opfer hatte zunächst Anzeige erstattet, die aber zurückgezogen – alles nicht so schlimm, spielte er die Tat herunter.

Der Richter sah das anders und verurteilte den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr, ausgesetzt zur Bewährung, stellte ihm einen Bewährungshelfer zur Seite und schickte ihn zwecks Therapie zur Suchtberatung. Sven D. will vom Alkohol weg. „Ich muss das machen.“ Vielleicht auch wegen eines Ereignisses kurz nach der Prügelei in Gorbitz. Da wurde er niedergestochen und überlebte nur durch eine Not-OP.

Von Monika Löffler