Mitte März wurden zunächst coronabedingt für Gaststätten zeitlich beschränkte Öffnungszeiten eingeführt, bevor sie schließlich ganz dicht machten. Den letzten „unbegrenzten Abend“ nutzten Wael H. und ein Kumpel, dessen Namen er nicht kennt, noch einmal für einige Barbesuche in der Neustadt. Es endete mit seiner Festnahme, vier Monaten U-Haft und am Donnerstag einer Verhandlung vor dem Amtsgericht.

Die beiden jungen Männer gingen zuerst in die My Bar 24 auf der Katharinenstraße. Während der Kumpan die Gäste bepöbelte, als Rassisten beschimpfte und so ablenkte, klaute Wael H. (das ist auf dem Video der Überwachungskameras zu sehen) einer Frau das Smartphone – Wert: 670 Euro.

Streit mit dem Barkeeper

Die nächste Station des Duos war die Cocktailbar „Zille“ auf der Görlitzer Straße. Wieder beschimpfte der Kumpan die Gäste, dann gab es Zoff mit dem Personal. „Ich wollte kassieren, aber die beiden wollten nicht zahlen. Ich nahm die Gläser weg und sagte, sie sollen gehen. Der Angeklagte ging raus, der andere sprühte Reizgas in die Bar und rannte dann weg“, erzählte der Barkeeper im Gericht.

Festnahme nach Faustschlag

Die Mitarbeiter informierten die Polizei, drei Männer verfolgten das Duo, darunter ein weiterer Barkeeper. „Der Angeklagte stoppte plötzlich, ich bekam ei­nen Schultercheck und dann seine Faust ins Gesicht. Der andere sprühte mir aus kurzer Entfernung Reizgas ins Gesicht. Durch den Schlag konnte ich zwei Wochen kaum kauen, aber das Reizgas war viel schlimmer“, erinnerte sich der 51-Jährige.

Die Täter hauten ab, es gab ei­ne wilde Verfolgungsjagd. Der Angeklagte kletterte über Mauern und Zäune und wurde festgenommen, der andere konnte entwischen. Wael H. wurde zu 70 Tagessätzen à zehn Euro verurteilt, die er in Raten zahlen kann. Positiv wurde dem 24-jährigen Libyer angerechnet, dass er nicht vorbestraft ist. Eigentlich kein Kunststück: Er war gerade zwei Monate in Deutschland – nicht viel Zeit für Straftaten.

