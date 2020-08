Dresden

Für gewöhnlich bringen Menschen Souvenirs aus dem Urlaub mit – hübsche, kleine Andenken, die die Ferienstimmung konservieren sollen. Doch an solche Mitbringsel denken gerade wohl die wenigsten. Stattdessen dreht sich alles um die Frage, ob Urlauber das Coronavirus mit ins Land bringen.

Kostenfreier Test innerhalb von 72 Stunden

Um das Infektionsgeschehen in Sachsen zu kontrollieren, gibt es für Reiserückkehrer seit 1. August eine Corona-Teststation am Dresdner Flughafen. Generell gilt, dass jeder aus dem Ausland Kommende innerhalb von 72 Stunden kostenfrei ei­nen Abstrich machen lassen kann. Für Rückkehrer aus Risikogebieten ist der Test seit 8. August bundesweit verpflichtend.

Zwei Dresdner lassen sich freiwillig testen

Märtha Köster und Alexander Nestler kommen zwar aus Portugal – was bis heute nicht als Risikogebiet zählt –, auf den Coronatest wollen die beiden dennoch nicht verzichten. „Ich habe ein Bewerbungsgespräch Ende der Woche und dafür brauche ich ein negatives Testergebnis“, sagt Nestler. Seine Freundin macht den Test, weil sie ihre Familie besuchen will, ohne Sorge, ihre Verwandten anzustecken.

Zwei Wochen lang war das Paar im Surfurlaub in Portugal. „Wir haben nicht viele Leute getroffen, deshalb sind wir optimistisch, dass der Test negativ ist“, sagt Nestler. Bis sie das Testergebnis haben, wollen sich die beiden in häusliche Quarantäne begeben und die Zeit „mit gutem Essen und Filmen“ überbrücken.

Die Arbeit der Testhelfer

Empfangen werden die zwei Dresdner von Felix Mack. Seit letzter Woche arbeitet der Medizinstudent im Corona-Testcenter am Flughafen. Ei­gentlich hat er gerade Semesterferien – an den entlohnten Hilfsjob ist er über den Uni-Mailverteiler gekommen, sagt er. Mit Schutzanzug, Maske und Handschuhen ausgerüstet, schleust er die Rückkehrer durch die Teststation. Die einzelnen Schritte kann er mittlerweile aus dem Effeff: „Zuerst fragen wir die Leute nach ihrem Personalausweis oder ihrer Krankenkassenkarte. So haben wir ihre Daten“, sagt der Dresdner. Danach bekommen die Rückkehrer ein Papier, auf das sie ihre Telefonnummer eintragen müssen. So kann das Gesundheitsamt die Betroffenen im Falle eines positiven Testergebnisses anrufen.

24 Stunden bis zum Ergebnis

Fällt das Ergebnis negativ aus, werden die Betroffenen nicht benachrichtigt. „Die Getesteten müssen selbst aktiv werden und können sich über verschiedene Kanäle informieren, vorrangig über die Corona-Warn-App mittels eines QR-Codes“, erklärt Katharina Bachmann-Bux, Pressesprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen, die für das Testcenter am Flughafen in Klotzsche zuständig ist. Außerdem könne das Ergebnis über Online-Angebote oder die Telefonnummern der Labore eingeholt werden. In der Regel dauere es bis zu 24 Stunden, bis das Ergebnis vorliegt.

Vom Rachen ins Labor

Nachdem Märtha Köster und Alexander Nestler ihre Zettel ausgefüllt haben, geht es für sie weiter zur eigentlichen Teststation. Hier macht die Ärztin Grit Richter-Huhn einen Rachenabstrich bei ihnen. „Eine Sache von drei Sekunden“, sagt Richter-Huhn, die eigentlich als Dermatologin in Strehlen arbeitet. Für ihre Schichten im Testcenter opfert die Ärztin ihren aktuellen Urlaub, nachdem die kassenärztliche Vereinigung Sachsen in einer Rundmail nach Hilfskräften gesucht hatte, wie sie erzählt. Auch ihr Sohn Friedrich, der gerade in den Semesterferien steckt, packt mit an. „Er muss die Sisyphusarbeit erledigen“, sagt Grit-Huhn. Der Student beklebt ein Teströhrchen nach dem anderen mit Barcodes. Auch Märtha Köster und Alexander Nestler haben ihre individuelle Kennnummer. Später am Abend holt ein Kurier die Proben ab und bringt sie ins Labor.

Zwölf von 5921 Test positiv

Seit dem Start des Testcenters ließen sich laut sächsischem Sozialministerium 5921 Reiserückkehrer am Dresdner Flughafen auf Covid-19 testen. Bei zwölf von ihnen konnte das Coronavirus nachgewiesen werden.

Die Testpanne in Bayern, bei der hunderte Reiserückkehrer nichts von ihrem positiven Testergebnis erfuhren, hat gezeigt, wie anfällig das Testsystem sein kann. Doch die Helfer am Dresdner Flughafen machen sich keine Sorgen. Wenn alle konzentriert arbeiteten, gehe nichts schief, sagt Ärztin Richter-Huhn mit überzeugter Gelassenheit. Auch Me­dizinstudent Felix Mack ist entspannt. „Ich mache mir keine Sorgen“, sagt er.

Von Laura Catoni