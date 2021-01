Dresden

Die Alaunstraße in der Dresdner Neustadt ist wegen eines Wasserrohrschadens an der Ecke zur Bautzner Straße noch bis Freitagnachmittag komplett gesperrt. Damit Anwohner und Lieferanten noch an ihre Häuser kommen, ist die Einbahnstraßenregelung zwischen Katharinenstraße und Bautzner Straße aktuell aufgehoben. Das geht aus einer Pressemittelung von SachsenEnergie hervor.

Laut dieser war es am Montag wegen einer defekten Muffe zu einem Wasserrohrschaden gekommen. Das Unternehmen versichert, dass es für die Anwohner keine Einschränkungen beim Trinkwasserzugang gebe. Um das Leck zu reparieren, werde aktuell im Schichtbetrieb gearbeitet.

Von DNN