Dresden: Aktionstag „Ökostrom“ in der Johannstadt

Wie schmeckt eigentlich Ökostrom? Mit dieser nicht ganz ernst gemeinten Frage wollen die Verbraucherzentrale, das Projekt „Nachhaltige Johannstadt 2025“ (Najo 2025) und die Wohnungsgenossenschaft Johannstadt (WGJ) auf ihren ersten Aktionstag Ökostrom aufmerksam machen. Im Dresdner Wohnhof Elisenstraße/Florian-Geyer-Straße wollen sie am Mittwoch, 28. Juli , von 16 bis 19 Uhr ein buntes Programm zum Mitreden, Mitgestalten und Dabeisein präsentieren.

Beim Ökostrom geht es auch um Biogas aus Abfällen

„Beim Ökostrom geht es nicht nur um Wind und Sonne, sondern auch um Biogas“, erklärte Annekatrin Duch im Vorfeld der Veranstaltung. Sie ist bei der Verbraucherzentrale Dresden für die Unterstützung des Projekts „Najo 2025“ verantwortlich und zeigt im Wohnhof eine mobile Biogasanlage, mit deren Hilfe – an einen Gaskocher angeschlossen – Popcorn für die Gäste hergestellt werden soll. Ein erster Anknüpfungspunkt an die mit einem Augenzwinkern gestellte Frage nach dem Geschmack. Aber auch den Bakterien in der Demonstrationsanlage, die von Freiberger Wissenschaftlern zur Verfügung gestellt wurde, müssen die Abfälle, schmecken, mit denen sie gefüttert werden – zum Beispiel Kaffeesatz, Rasenschnitt oder altes Speiseöl. Sachen, die auch in Dresden in großen Menngen anfallen.

Die mobile Biogasanlage ist allerdings eher zur Demonstration des Prinzips geeignet. Die Gäste können sich anschauen, wie nach der „Fütterung“ das CO2-freie Gas, das die Mikroorganismen produzieren, in einem Beutel aufgefangen und dann zur Wärmegewinnung verbrannt wird. In einer Großstadt wie Dresden werden Anlagen ganz anderen Kalibers gebraucht.

Das Popcorn aus dem Kocher, der mit dem Biogas arbeitet, ist nicht der einzige kulinarische Programmpunkt. Claudia Windisch, bei der WGJ für das genossenschaftliche Leben zuständig, hat angekündigt, den Besuchern auch kostenlos Maiskolben und Würste von einen herkömmlich betriebenen Grill anzubieten.

Gäste können ihre Heizkostenabrechungen prüfen lassen

Hauptpunkt im Programm ist die kostenlose Energieberatung. „Wir wollen die Besucher animieren, zum Beispiel bei ihrer Stromversorgung auch mal über den Wechsel zu einem Ökostromanbieter oder in einen Ökostromtarif nachzudenken“, sagt Annaketin Duch. Zudem können die Gäste beim Aktionstag ihre Heizkostenabrechnung durch Fachleute überprüfen lassen und ihren „ökologischen Fußabdruck“ messen.

Das Bürgerbeteiligungsprojekt „Najo 2025“ testet seit Ende 2018 Möglichkeiten, die Dresdner Johannstadt klimafreundlicher, nachhaltiger und lebenswerter zu machen. In einem 64-seitigen Aktionsplan sind viele Mosaiksteinchen dafür aufgelistet – von Experimenten, Workshops und Beratung über eine Kunststoffschmiede, Schmetterlingswiesen, Lebensmitteltauschregale und handwerkliche Nachbarschaftshilfe bis hin zu Kleidertausch- und Stromanbieterwechselpartys. Das Thema „Biogas aus Abfällen“ hätten sich die Bürgerinnen und Bürger gewünscht, erklärte Alexander Bernstein, der bei „Najo 2025“ die Öffentichkeitsarbeit organisiert.

Gefördertes Modellprojekt läuft noch bis 2022

Um den Aktionsplan umzusetzen, arbeitet das Bürgerprojekt mit vielen Partnern im Stadtteil, Verbraucherschützern, Wissenschaftseinrichtungen, den Dresdner Verkehrsbetrieben und dem Rathaus zusammen. Gefördert wird es vom Stadtbezirksbeirat Altstadt im Rahmen des Projekts „Zukunftsstadt Dresden“, von Bundesumwelt- und Bundesforschungsministerium sowie der Nationalen Klimaschutzininitative – allerdings nur noch bis 2022. Dann sollen sich möglichst viele der kleinen Modellprojekte soweit verstetigt haben, dass sie sich selbst tragen können. Und „Najo 2025“ soll beispielgebend für andere Stadtteile der Landeshauptstadt sein.

Mehr zum Programm des Aktionstages „Ökostrom“ gibt es bei johannstadt.de.

Von hgr