Das Festspielhaus in Hellerau sei ein „sehr elitäres Kunstvorhaben, was sich die Stadt leistet“ und was „auf breitere Füße gestellt werden“ müsse. Es solle sein kulturelles Angebot erweitern, um an Vielfalt zu gewinnen. Das jedenfalls findet Matthias Rentzsch. Der AfD-Stadtrat und Sprecher des Ausschusses für Kunst und Kultur war zur Sitzung des Stadtbezirksbeirates Klotzsche gekommen, um einen bereits Ende August eingereichten Antrag der AfD näher zu erläutern.

Geld in Sanierung ohne Nutzungskonzept?

Deren Ziel ist, die Stadt zu beauftragen, das Angebot des Festspielhauses zu evaluieren und ein Gesamtkonzept zur „Ansiedlung anderer kultureller Institutionen“ vorzulegen, die „einen kulturellen Mehrwert generieren“ könnten. Von einer Ansiedlung des Deutschen Fernsehballetts ist da zum Beispiel die Rede und einer Stärkung des Angebotes der Tanzausbildung und Tanzbildung bei Kindern und Jugendlichen. So könnten Tanzschulen Trainingsmöglichkeiten bekommen.

Rentzsch kritisierte, dass jetzt viele Millionen Euro wieder in Sanierung und den Ausbau des Ostflügels auf dem Festspielhausgelände gesteckt würden, ohne dass dafür ein kulturelles Nutzungskonzept vorliege. Das Thema Fernsehballett hat sich inzwischen mit dessen Auflösung Ende 2020 erledigt. Das war Matthias Rentzsch klar, der das aber nur als Beispiel sah.

Zeitgenössische Kunst in breiter Vielfalt

Die Stadtbezirksbeiräte – obwohl zur Kürze in der Diskussion gemahnt – nahmen sich viel Zeit, dem AfD-Stadtrat ihre Sicht zum Thema darzulegen. Sie verwiesen auf die Geschichte der Entstehung des Festspielhauses, dass es schon mit seiner Schöpfung Ausnahmekunst präsentierte und eben den Auftrag habe, zeitgenössische Künste in breiter Vielfalt zu fördern und ein Podium zu geben.

„Sie wissen vermutlich nicht, wie vielfältig das Programm in Hellerau ist“, entgegnete Andreas Weck-Heimann (Grüne). Und dass er es für einen kulturellen Rückschritt halte, „dort eine komplette Neuorientierung zu machen.“ „Was ist denn ihr Verständnis von guter Kultur?“, fragte Jan Pratzka von der CDU. „Es brodelt in mir“, so Renate Greuner (Grüne) und meinte, dass es für viele Künstler, die heute zu den Klassikern zählen, einst auch nicht leicht gewesen sei, akzeptiert zu werden. „Nicht jedes Angebot spricht jeden an und ich finde wichtig, dass nicht alles vermischt wird.“

Abbruch der Debatte

Steffen Sickert (CDU) begründete wie Silke Müller (FDP), wie wichtig es sei, jetzt Geld in die Sanierung des Ostflügels, der kurz vor dem Zusammenbruch stehe, zu stecken. „Entweder wir entwickeln das Areal oder lassen es sterben“, so Sickert. „Ich finde es aber auch wichtig, nach Inhalten zu fragen“, so Bettina Kempe-Gebert von der CDU. „Mich würde schon wirklich interessieren, wie sich die Intendantin vorstellt, wie die neuen Räume im Ostflügel mal genutzt werden.“

Torsten Pötschk (FDP) stellte schließlich – offensichtlich etwas genervt von der langen Debatte zu diesem einen Thema – einen Geschäftsordnungsantrag auf Abbruch der Diskussion. Der wurde angenommen, der Antrag der AfD fiel mit zwei Enthaltungen und acht Nein-Stimmen durch.

Von Catrin Steinbach