Dresden

Zum Erfolg bei Prüfungen gehört immer auch ein bisschen Glück: Haben sich die Schüler auf die richtigen Aufgaben eingestellt? Beim Deutsch-Abitur hat es in Dresden offenbar einige kalt erwischt.

Bei Eltern und Schülern ist teilweise Ernüchterung zu vernehmen. Von wenig Rücksicht auf die Coronasituation in den vergangenen beiden Jahren und einer überraschenden Aufgabenauswahl ist da die Rede. Erstmals seit Jahren habe keine Gedichtinterpretation zur Auswahl gestanden.

Am Dienstag vor einer Woche starteten für die Abiturienten die Prüfungen. Am 27. April stand Deutsch auf dem Programm. Die Prüfungen in den Fremdsprachen liegen nun auch schon hinter den Schülern, Griechisch, Latein, Mathematik inzwischen ebenso. Noch bis 12. Mai stehen unter anderem die Naturwissenschaften und Geschichte auf dem Programm. Auch für die beruflichen Gymnasien war am 27. April Deutsch an der Reihe. Und genau dieses Fach hat wohl in vielen Fällen einige Irritationen ausgelöst.

Verärgerung kein Einzelfall

Oscar Jandura, Abiturient am Bertolt-Brecht-Gymnasium, bestätigt diesen Eindruck. „Von den drei Wahlthemen des Deutsch-Abiturs befasste sich tatsächlich kein einziges mit dem Interpretieren und/oder dem Vergleichen von Gedichten“, berichtet er. Darüber sei auch die Schülerschaft überrascht gewesen. „Eine Sächsische Leistungskurs-Prüfung für das Fach Deutsch ohne ein einziges Gedicht im Aufgabenrepertoire gab es zuletzt im Jahr 2013“, fügt er hinzu.

Nach seiner Beobachtung an mehreren Schulen der Stadt Dresden haben sich zahlreiche Schüler auf einen Gedichtvergleich oder eine Gedichtinterpretation vorbereitet. Jandura: „Es handelt sich bei Klagen über den fehlenden Gedichtvergleich oder die fehlende Gedichtinterpretation keineswegs um Einzelmeinungen.“ In seinem Leistungskurs sei von der Tutorin davor gewarnt worden, dass nicht sicher ist, dass auch in diesem Jahr ein Gedichtvergleich Teil der Abiturprüfung sein wird.

Ministerium: Falsche Strategie

So sieht das auch das sächsische Kultusministerium. Bereits vor zwei Jahren seien sechs Aufgabenarten benannt worden, von denen drei zur Auswahl stehen könnten. Da war auch das Gedicht dabei. Aus Fairnessgründen im Zusammenhang mit der Coronapandemie seien zwei Aufgabenarten im Vorfeld noch gestrichen und die Prüfungszeit für alle schriftlichen Arbeiten um 30 Minuten verlängert worden. Von den restlichen vier Aufgabenarten sind drei ausgewählt worden. Im Grundkurs habe es eine Gedichtinterpretation gegeben, im Leistungskurs nicht.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das heiße auch, dass nicht alle Aufgabenarten und Textgrundlagen in jedem Jahr Prüfungsge­genstand sein können. Es könne nicht jedes Jahr ein Gedicht garantiert werden. „Das wäre ja ein Abitur mit Ansage“, erklärte Susann Meerheim aus der Pressestelle von Kultusminister Christian Piwarz (CDU). „Auf eine bestimmte Aufgabenart und auch noch auf eine bestimmte Textgrundlage zu spekulieren, ist deshalb keine geeignete Strategie der Prüfungsvorbereitung“, fügte sie hinzu.

Von Ingolf Pleil