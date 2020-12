Dresden

Den Schlüssel vergessen, abgebrochen oder ein Windstoß – und rums, die Tür ist zu. So schnell steht man vor der eigenen Wohnung und kann nicht mehr rein. Da bleibt nur ein Schlüsseldienst und das kann zum Schlüsselerlebnis werden – gelegentlich zu einem teuren. In der Branche gibt es neben seriösen Anbietern leider auch schwarze Schafe. Zu der Erkenntnis kam Franziska W., als ihr an einem Abend der Schlüssel abbrach. Ihr Problem: In der Wohnung lag ihr Mann – ein Pflegefall.

Pflegefall allein in der Wohnung

„Er kam gerade aus der Klinik, war schwer krank, man hatte ihm ein Bein amputiert und er war Diabetiker. Ich hatte solche Angst, dass er unterzuckert.“ Die alte Dame war noch am Montag im Amtsgericht aufgelöst und empört. „Ich habe ihm doch von meinem kranken Mann erzählt. Ich kann nicht verstehen, wie man aus der Not von Menschen noch Geld macht.“

Sie bat eine Nachbarin den Schlüsseldienst zu rufen. 45 Minuten später erschien Phil Arndt K., bohrte das Schloss auf, setzte ein neues ein und forderte 960 Euro. Normal – aber das erfuhr sie erst später – wären 120 Euro gewesen. Völlig aufgelöst von der Sorge um ihren Mann zahlte sie. „Ich musste rein, 22 Uhr musste er seine Medikamente bekommen.“ Nachdem sie später einen seriösen Schlüsseldienst befragt hatte, merkte sie, dass man sie über den Tisch gezogen hatte und erstattete Anzeige.

Phil Arndt K. kassierte wegen Wucher einen Strafbefehl über 60 Tagessätze à 30 Euro. Wucher nachzuweisen ist nicht immer einfach. Es geht nicht nur um überhöhte Preise, sondern auch um die Ausbeutung einer Zwangslage, der Unerfahrenheit oder des Mangels an Urteilsvermögen eines anderen, um ihm dann überhöhte Preise überzustülpen. Im Fall von Franziska W. war dies der Fall.

K. hatte zwar gegen den Strafbefehl Widerspruch eingelegt, nur erschien weder er noch sein Anwalt vor Gericht. Der Einspruch wurde kostenpflichtig verworfen, es bleibt bei den 1800 Euro, zudem muss er das zu Unrecht kassierte Geld zurückzahlen – oder er geht erneut in Widerspruch.

Von Monika Löffler