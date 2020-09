Dresden

Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne) plant, die Abfallgebühren für Dresden ab Januar 2021 um 5,4 Prozent zu erhöhen. Das teilte die Verwaltung am Donnerstag mit. Zuletzt wurden die Gebühren 2018 angepasst und nun ende der Kalkulationszeitraum. Außerdem gebe es einen Entwurf für eine Abfallwirtschaftssatzung, heißt es in der Begründung. Über diese und auch über die Erhöhung muss jedoch erstmal der Stadtrat abstimmen.

Trotz Erhöhung sei das neue Gebührensystem so gestaltet, dass Abfalltrennung und Abfallvermeidung finanziell belohnt werden: „Weniger Abfall und gut sortierter Abfall vermeiden steigende Kosten. Wo besonders häufig geleert werden muss, wird es künftig etwas teurer werden. Gerade Restmüll lässt sich vielfach noch besser trennen. Im Restabfall gehen häufig wertvolle Ressourcen verloren. Auch wer Abfall vermeidet, leistet einen Beitrag für eine lebenswerte Zukunft“, sagt Eva Jähnigen.

Expressabholung von Müll

Die Kosten für das Entsorgen von Restabfällen steige und auch Altpapier bringe nicht mehr so viel Geld, nennt die Umweltbürgermeisterin weitere Gründe für die höheren Gebühren. „Kostendämpfend wirkt sich die Vertragssituation mit der rekommunalisierten Stadtreinigung Dresden aus. Dies kann aber Preissteigerungen an anderer Stelle leider nicht ausgleichen“, ergänzt sie.

Die Bürger sollen aber auch von den neuen Abfallplänen profitieren: Statt bisher zwei Kubikmeter sollen Dresdner ab dem kommenden Jahr vier Kubikmeter Sperrmüll pro Haushalt und Halbjahr zu Hause abholen lassen können. Wer nicht bis zum Termin warten kann, für den soll es künftig die Möglichkeit der Expressabholung geben. Das heißt, der Sperrmüll wird dann binnen drei Werktagen abgeholt.

Stadtrat soll bis Ende des Jahres entscheiden

Zudem soll sich der Weg, den Müllmänner auf sich nehmen, um die Tonne vom Haus zum Müllauto zu ziehen, von 50 Metern auf 100 Meter erweitert werden – allerdings nur im Vollservice. Weiterhin kostenfrei für alle Dresdner bleiben die Entsorgung der Weihnachtsbäume, die Abgabe von Elektroaltgeräten, die halbjährliche Sperrmüllabgabe auf dem Wertstoffhof sowie die Sammlung von Altpapier mit der Blauen Tonne. Falsche Mülltrennung soll künftig stärker geahndet werden, plant Eva Jähnigen.

Biotonne, Gelbe und Blaue Tonne müssen bei Verschmutzung extra abgeholt werden, inklusive zusätzlicher Gebühr. Auch in Sachen Biomüll können die Dresdner laut Stadt noch lernen: Hier gebe es vor allem das Problem, dass Folientüten und ähnliche Stoffe in der Biotonne landen, was die Qualität des Komposts mindert. Bis Ende des Jahres soll der Stadtrat über die Pläne entscheiden.

Von Lisa-Marie Leuteritz