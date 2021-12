Dresden

Alle Abfalltonnen werden in diesem Jahr in der Weihnachts- und Neujahrszeit regulär geleert, teilt die Stadt mit. Bei den Wertstoffhöfen und Annahmestellen für Grünabfälle, Sperrmüll und Altholz gibt es jedoch feiertagsbedingte Einschränkungen.

Am24. und am 31. Dezember hat der Wertstoffhof auf dem Hammerweg von 7 bis 14 Uhr geöffnet. Der Wertstoffhof Plauen öffnet von 8 bis 12 Uhr und die Annahmestelle für Sperrmüll und Altholz der Veolia Umweltservice Ost GmbH Am Lugaer Graben von 6 bis 12 Uhr. Alle anderen Wertstoffhöfe sowie die Annahmestelle für Grünabfälle der Ortschaft Gompitz haben geschlossen. Auch am 25. Dezember und 1. Januar 2022 bleiben die Wertstoffstoffhöfe und Abfallannahmestellen zu. Der Soziale Möbeldienst bleibt im gesamten Zeitraum vom 24. Dezember bis zum 2. Januar 2022 geschlossen.

Sollten die Wertstoffcontainer für Altpapier und Glasverpackungen aufgrund verstärkt anfallender Abfallmengen voll sein, empfiehlt die Stadt eine kurzfristige Lagerung zu Hause. Weiterhin rät sie, Kartons vor dem Einwerfen zu zerkleinern, sodass mehr in die Container passt. Am Abfall-Info-Telefon beantworten die Mitarbeiter weitere Fragen Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr sowie Dienstag und Donnerstag zusätzlich von 13 bis 18 Uhr unter 0351/4889633.

Weitere Informationen unter dresden.de/abfall

Von cs