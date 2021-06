Dresden

Die Schonfrist für die Autofahrer ist vorbei. In Dresden steigen die Parkgebühren. Der Stadtrat hat zwar schon im März die Erhöhung beschlossen. Doch die neue Satzung enthielt drei Formfehler und konnte von der Stadt nicht vollzogen werden. Jetzt hat der Stadtrat eine korrigierte Version beschlossen. Es wird deutlich teuerer für die Autofahrer.

Wann gelten eigentlich die neuen Tarife?

Die Verordnung tritt einen Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft. Laut Stadtverwaltung steht der Termin der Veröffentlichung noch nicht fest. In dieser Woche werde der Text noch nicht publiziert, hieß es aus dem Rathaus. Straßen- und Tiefbauamtsleiterin Simone Prüfer geht davon aus, dass die Erhöhung ab Juli umgesetzt wird.

Gelten die Tarife sofort auf allen Parkplätzen?

Nein. Die Parkscheinautomaten müssen umgestellt werden. Das wird laut Prüfer von Juli bis September dauern. „Die Reihenfolge richtet sich nach dem Standort der Parkscheinautomaten und technischen Abläufen“, so die Amtsleiterin. Genauere Informationen seien hierzu derzeit noch nicht möglich. Die neue Tarifone 1 Altstadt wird erst im November umgestellt. Das hatte der Stadtrat beschlossen, um Einzelhandel und Gastronomie nach dem langen Shutdown zu unterstützen.

Was müssen die Autofahrer ab Juli zahlen?

In der Zone 1 kostet das Tagesticket zwölf Euro (bisher sechs Euro), der Stundentarif beträgt 2,40 Euro (bisher 1,50 Euro). Während die Altstadt von der Erhöhung noch verschont bleibt, gelten die Tarife schon ab Juli in der Äußeren Neustadt. Und dort kosteten das Tagesticket bisher drei Euro und die Stunde 50 Cent. Macht einen Anstieg um fast das Fünffache beim Stundentarif.

In der Zone 2 (innenstadtnahe Ge­biete, Innere Neustadt) kostet das Tagesticket sechs Euro (bisher drei Euro) und die Stunde 1,50 Euro (bisher 50 Cent). Kurios: In der Inneren Neustadt bleiben in einigen Bereichen wie etwa in der Königsstraße die Preise stabil, weil diese von Zone 1 in Zone 2 eingestuft wurde.

Die Zone 3 (übrige Gebiete) beschert den Autofahrern fünf Euro für das Tagesticket und 1,20 Euro für die Stunde. Drei Euro beziehungsweise 50 Cent kostete es bisher.

Angesichts der Preise: Ist Kartenzahlung möglich?

An allen Parkscheinautomaten können die Autofahrer mit Geldkarte bezahlen. Jetzt sollen die Automaten auf berührungslose Zahlung mit Kreditkarten und EC-Karten umgestellt werden. Dieses Jahr sollen 120 Parkscheinautomaten mit dem System ausgerüstet werden. Das betrifft jeweils 40 Automaten in der Inneren Altstadt und der Äußeren Neustadt sowie weitere 40 „umsatzstarke“ Automaten in den Zonen 2 und 3.

Wie wird das elektronische Ticket genutzt?

Die meisten Autofahrer zahlen mit Bargeld. 2020 wurden laut Prüfer 88 Prozent der Parkeinnahmen über Barzahlung generiert. Das Handyticket nutzen zehn Prozent der Autofahrer, zwei Prozent zahlten mit Geldkarte. Dieses Jahr lag der Anteil der Münzzahlungen bei 86 Prozent, zwölf Prozent nahm die Stadt über E-Parkscheine ein und zwei Prozent über Geldkarten.

Gibt es für Autofahrer günstige Alternativen?

Noch bleiben die Preise in der Altstadt stabil. Die meisten privaten Parkhäuser und Tiefgaragen sind teurer als die öffentlichen Parkplätze. Interessant wird es auch sein, wie die privaten Anbieter auf die Erhöhung im November reagieren werden. Bei Karstadt ist im Moment das günstigste Tagesticket für sechs Euro zu haben, in der Centrum Galerie kostet es acht Euro. Die Tiefgarage Semperoper kostet sechs Euro am Tag (Quelle: Parkopedia).

Von Thomas Baumann-Hartwig