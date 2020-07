Dresden

Am Montag rücken auf der Albertstraße die Bauleute an. Die Stadt lässt dort zwischen Carolaplatz und Albertplatz bis 16. Oktober ordentliche Radwege anlegen, wie die Verwaltung mitteilt. Dafür entfällt eine der zwei Fahrspuren in Richtung Albertplatz. Weil sich dadurch die gesamte Geometrie der Straße ändert, müssen Borde, Lichtmasten, Wegweiser und Schächte versetzt werden. Außerdem erneuern Arbeiter auf einer Länge von 400 Metern den Asphalt. Am Jorge-Gomondai-Platz wird auf kurzer Strecke eine Anbindung an den neuen Radweg gebaut.

Während der Arbeiten kann der Verkehr weiter fließen, heißt es aus dem Rathaus. Allerdings werden zeitweise Fahrspuren gesperrt. Das Vorhaben kostet insgesamt 535 000 Euro und wird vom Land mit rund 425 000 Euro gefördert. Die Albertstraße sollte eigentlich schon im vergangenen Jahr Radwege erhalten, was eine überhitzte Debatte im Kommunalwahlkampf 2019 jedoch verhinderte.

Von uh