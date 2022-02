Dresden

Bevor Luisa Scholz ihre Spätschicht auf der Frühgeborenenstation am Dresdner Uniklinikum beginnt, dreht sie noch ein paar Runden auf dem Crosstrainer. Ein paar Gewichte werden auch noch gestemmt. Dafür muss sie nicht in ein großes Fitnessstudio fahren, sondern muss nur ein paar Meter auf dem Campus zum Carus Vital laufen.

100.000 Euro für betriebliche Gesundheit

Die Sporteinrichtung für Mitarbeiter des Uniklinikums gibt es schon seit zwölf Jahren. „Wir wollten damals etwas Nachhaltiges und Dauerhaftes für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaffen“, sagt Michael Albrecht, medizinischer Direktor. Dafür wurde die ehemalige Wäscherei umgebaut und ausgestattet. Das kostete damals 700 000 Euro. Seitdem wird dieses Projekt von der Krankenkasse AOK Plus unterstützt. Am Montag unterschrieben Albrecht und Rainer Striebel, Vorsitzender der AOK Plus, den Vertrag für zwei weitere Jahre. Der Kooperationsvertrag beinhaltet neben der finanziellen Unterstützung auch fachliche Beratung und Hilfe.

100 000 Euro spendet die Krankenkasse für dieses Projekt jährlich. „Nur gesunde Pflegerinnen und Pfleger sowie Ärztinnen und Ärzte können in der Medizin Großes bewirken und Patienten heilen. Daher war und ist es uns eine Herzensangelegenheit, die Uniklinik Dresden in der betrieblichen Gesundheitsförderung zu unterstützen“, sagt Striebel.

Kurse und Seminare zur Prävention

Die Mitarbeiter können sich im Carus Vital nicht nur an den Geräten austoben, auch Kurse und Seminare zu unterschiedlichen Themen finden regelmäßig statt. Das können Kochkurse sein, aber auch Workshops zur Rauchentwöhnung oder Stressbewältigung. „Gerade in den letzten Monaten waren unsere Mitarbeiter schwierigen Situationen ausgesetzt und wurden beschimpft. Da kann ein solcher Kurs helfen, die richtigen Kommunikationsstrategien für solche Situationen zu lernen“, sagt Michael Albrecht. Vor allem die Angebote zur Sucht- und Krebsprävention werden anhand von Ergebnissen aus Fehlzeitenberichten und Untersuchungen entwickelt, heißt es von der AOK Plus.

Die Vorträge und Seminare können alle Mitarbeiter und auch Ehemalige, die jetzt in Rente sind, kostenfrei nutzen. Wer zusätzlich noch das Sportangebot in Anspruch nehmen möchte, zahlt monatlich zehn Euro dazu. Derzeit sind rund 20 Prozent – also etwa 9500 Mitarbeiter – aktive Mitglieder.

Problem mit dem Blutdruck gelöst

Während der Lockdowns war auch das Carus Vital geschlossen, die Einrichtung musste sich ebenso an die geltenden Bestimmungen halten. In dieser Zeit haben die Verantwortlichen Sport-Videos für Youtube produziert und den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt. Über 9000 Mal wurden diese aufgerufen.

Luisa Scholz ist seit 2016 aktiv dabei. „Seit ich hier trainiere, konnte ich mein Problem mit dem Blutdruck in den Griff bekommen und muss keine Medikamente mehr nehmen“, erzählt sie. Außerdem habe sie 15 Kilo abgenommen und genieße die sportliche Auszeit vor der Arbeit.

Von Lisa-Marie Leuteritz