Seit wenigen Tagen können Radfahrer und Fußgänger die Fabrikstraße am Kraftwerk Nossener Brücke in Dresden-Löbtau nicht mehr passieren. Die Stadtwerke Dresden GmbH ( Drewag) ließ die Straße mit fest verschraubten Bauzäunen komplett sperren. Bis dahin war die Fahrbahn über das Drewag-Werksgelände eine wichtige Route abseits der großen Straßenachsen für Fahrradfahrer aus Plauen, Coschütz und Löbtau in die Innenstadt. Sie gelangten bequem über die Hofmühlenstraße, die Fabrikstraße und die Freiberger Straße direkt zum Postplatz.

Sperrung ist für Radfahrer ein unhaltbarer Zustand

„Die Sperrung ist für die Dresdner Radfahrer ein unhaltbarer Zustand“, ärgert sich Edwin Seifert, Geschäftsführer des ADFC Dresden. „Deshalb haben wir heute auf dem Beteiligungsportal der Stadt Dresden eine E-Petition gestartet. Wir wollen damit erreichen, dass in diese Sache endlich Bewegung hineinkommt, denn alle Beteiligten zeigen derzeit auf den jeweils Anderen“, so Seifert am Donnerstag.

Petition läuft bis zum 15. Oktober

„Damit in dieser durchaus etwas komplizierten Materie endlich etwas passiert, sammeln wir online Unterschriften für unsere Petition.“, erklärt Seifert. „Schließlich ist die Fabrikstraße im Radverkehrskonzept als wichtige Alltagsroute vermerkt!“ Bis zum 15. Oktober, kurz vor dem Amtsantritt des neuen Baubürgermeisters Stephan Kühn ( Bündnis 90/Die Grünen), lädt der ADFC Dresden alle Dresdner ein, sich an der Petition zu beteiligen. Bis Donnerstagnachmittag hatte die Petition bereits 35 Unterstützer gefunden.

E-Petition „ Fabrikstraße wieder öffnen“ unter: https://www.dresden.de/de/leben/gesellschaft/buergebeteiligung/epetition.php?pk_campaign=Shortcut&pk_kwd=epetition

