Der Fahrradclub ADFC wirft Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (Grüne) mangelnden Mut vor. Grund ist dessen Ankündigung, die Radfahrspur auf der Hüblerstraße am Schillerplatz in Blasewitz doch nicht durchzuziehen. Damit nimmt Stephan Kühn ein Versprechen zurück, das sein Vorgänger Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) dem Stadtbezirksbeirat Blasewitz gegeben hatte, nachdem es für die jetzt geltende, im Sommer 2019 geschaffene Regelung Kritik gehagelt hatte.

Edwin Seifert, der Geschäftsführer des Dresdner ADFC, findet wenig Verständnis für die Argumentation Stephan Kühns. „Einen überzeugenden Grund gegen eine geradlinige Radverkehrsführung zum Schillerplatz gibt es nicht“, sagt er. Die Hüblerstraße sei stark befahren, weshalb es besonders wichtig sei, dass die Streckenführung für Radfahrer übersichtlich, sicher und geradlinig verlaufe. „Hier wurde eine gefährliche Slalomstrecke gebaut – attraktive Radverbindungen für alle Altersgruppen sehen nun wirklich anders aus.“

Kühn : Tempo 20 und Radfahrstreifen gehen nicht

Der Verkehrsbürgermeister hatte in einem in den DNN erschienenen Bericht darauf verwiesen, dass beides nicht gleichzeitig ginge, die 2019 eingeführte Tempo-20-Zone und der durchgehende Radfahrstreifen. Das hätten entsprechende Stellungnahmen der Polizei und des Landesamts für Straßenbau und Verkehr ergeben. ADFC-Chef Edwin Seifert hält diese Begründung für „nicht stichhaltig“. Es sei nicht richtig, dass ein durchgezogener Radfahrstreifen automatisch Tempo 50 nach sich zöge. „Die aktuelle Tempo-20-Zone für diesen Straßenabschnitt lässt sich problemlos durch eine einfache streckenbezogene Beschilderung mit Tempo 20 ersetzen“, schlägt er mit Verweis auf die Wilsdruffer Straße in der Dresdner Altstadt vor. Auch dort gelte Tempo 20 – und gebe es gleichzeitig durchgängige Radverkehrsanlagen. Beides könne man nicht miteinander vergleichen, meint Stephan Kühn. Während auf der Wilsdruffer Straße Tempo 20 wegen einer „besonderen Gefahrenlage“ geben – nämlich der stark frequentierten Haltestellen, handele es sich bei der Hüblerstraße um einen „verkehrsberuhigten Geschäftsbereich“. Und dort könne eben kein Radfahrstreifen angeordnet werden.

ADFC : Kühn muss entscheiden, ob Parken oder Radverkehr wichtiger ist

Auch den Verweis Stephan Kühns auf andere Interessen in dem Gebiet will Edwin Seifert nicht stehen lassen. „Es gibt unterschiedliche Interessen unter den verschiedenen Verkehrsteilnehmern, Anliegern, Gewerbetreibenden und Kunden, die in eine Balance zu bringen sind“, hatte der Verkehrsbürgermeister den DNN gesagt. So müssten die Bedürfnisse gehbehinderter Menschen berücksichtigt werden, die für den Einkauf kurz mal am Straßenrand parken wollen. „Der Baubürgermeister muss sich fragen lassen, was ihm wichtiger ist: Sichere Radverbindungen für alle oder ein paar einzelne Parkflächen direkt neben einer nahezu leer stehenden, öffentlichen und barrierefrei zugänglichen Tiefgarage“, hält der ADFC-Chef dagegen.

Mit der heftigen Kritik steht Stephan Kühn ein interessanter Ortstermin in Blasewitz bevor. Er hat schließlich angekündigt, im Januar 2021 das Gespräch mit dem Stadtbezirksbeirat Blasewitz und auch mit Gewerbetreibenden in dem Areal suchen zu wollen. Dabei will er für seine Kompromisslösung werben, die vor allem die Wegnahme einiger Stellplätze am Mobipunkt neben der Schillergalerie auf der Hüblerstraße vorsieht. Dadurch soll eine Engstelle entschärft werden.

CDU : Fraglich, wie nun eine Kompromisslösung aussehen soll

Nicht alle sehen dieses Ansinnen so kritisch wie der ADFC. So hat sich der Blasewitzer CDU-Landtagsabgeordnete Martin Modschiedler zurückhaltend positiv über Stephan Kühns Kompromisshaltung geäußert. „Wie angesichts der beengten Verkehrssituation und der verschiedenen Interessenlagen ein Kompromiss aussehen soll, ist fraglich“, schrieb er jedoch in einer Mitteilung, die er im sozialen Netzwerk Facebook veröffentlichte.

Von Uwe Hofmann