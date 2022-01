Dresden

„Wir haben viel vor hier in Ihrem Stadtteil“, sagte Simone Prüfer, Leiterin des Straßen- und Tiefbauamts, als sie jetzt im Stadtbezirksbeirat (SBR) Blasewitz die Straßenbauprojekte vorstellte, die die Verwaltung in diesem Jahr auf den Nebenstraßen für die wichtigsten hält. Insgesamt knapp 530 000 Euro sind für Baumaßnahmen vorgesehen, dickster Brocken ist mit 175 000 Euro der Beginn der Sanierung der Brückenrampe des Blauen Wunders auf der Blasewitzer Seite. Am 28. Februar sollen die Arbeiten zur Sanierung der Brücke beginnen.

Bei den übrigen Maßnahmen handelt es sich vor allem um die Instandsetzung von Gehwegen auf Teilstücken der Brucknerstraße, Hepkestraße und Heinrich-Schütz-Straße, am Grunaer Weg und gleich dreimal auf Teilstücken der Tittmannstraße. Die Amtsleiterin bat allerdings auch um Vorschläge aus den Reihen der Stadtbezirksbeiräte. Deshalb gab es gleich drei Ergänzungsanträge zu mehreren Straßen, unter anderem für die Sanierung von Gehwegen rund ums Kreuzgymnasium.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zustimmung fanden am Ende alle Anträge, die Ergänzungsanträge einstimmig, die Vorlage der Verwaltung mit einer Enthaltung. Außerdem soll das Amt Kostenschätzungen für die Vorschläge der Beiräte zur Verfügung stellen.

Von B. Hempelmann