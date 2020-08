Dresden

Das hat sich ja mal gelohnt für Facebook-Userin Carolin Schröter. Für eine ehrliche Gastrokritik wurde sie reichlich beschenkt. Sie darf jetzt bei Wolle Förster für 500 Euro Sushi essen. Natürlich kann sie den Gutschein peu à peu nutzen. Mit dieser Reaktion des Gastronomen hatte Carolin definitiv nicht gerechnet.

Ärger über das in die Jahre gekommene Ambiente

Doch von vorn. Als Unternehmer Wolle Förster am 15. Mai aus Freude über die Wiedereröffnung der Gastronomie nach dem Corona-Shutdown in der Stadt für 10 000 Euro ein Riesenfeuerwerk zündete, kommentierte Carolin, dass Wolle das Geld mal lieber hätte in sein Sushi-Restaurant an der Maxstraße in Dresden stecken sollen. Denn im Januar war Carolin Schröter mit ihrer Mutter anlässlich ihres Geburtstages an der Maxstraße essen und hatte sich über das in die Jahre gekommene Ambiente der Gaststätte geärgert.

Carolin Schröter hat die Nachricht unter den Post geschrieben und einen 500 Euro-Gutschein gewonnen. Quelle: Anja Schneider

Prompt Sanierung in Angriff genommen

Das kratzte Wolle dann doch an der Ehre. Postwendend krempelte er sein vor 14 Jahren eröffnetes Restaurant „Sushi und Wein“ an der Maxstraße um. Er ließ nicht nur die Sanitäranlagen sanieren, sondern auch neu tapezieren, Tische, Stühle, Treppenstufen und Handläufe vom Tischler aufarbeiten. Zudem kaufte er neue Lampen. Auch die technische Ausstattung wurde verbessert, die Buffetstrecke um zusätzliche Kühlbereiche erweitert. Des Weiteren wurden neue Küchenmöbel und Kühlschränke angeschafft.

Und um die Hygienebestimmungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie erfüllen zu können, ließ Wolle mobile Plexiglas-Wände anfertigen. Sie trennen die Tische, ohne den Raumeindruck zu stören.

Blick ins renovierte Restaurant an der Maxstraße. Quelle: Anja Schneider

Wiedereröffnung am 28. August

Nach drei Monaten Bauzeit und einer Investition von 62 000 Euro wird das Restaurant „Sushi und Wein“ nun am 28. August wiedereröffnet. Es hat täglich 12 bis 23 Uhr geöffnet und bietet 72 Gästen Platz.

Zur inoffiziellen Eröffnung mit geladenen Gästen ließ es sich Wolle nicht nehmen, Carolin – die er mit großem Tamtam übers Internet ausfindig gemacht hatte – und ihre Mutter einzuladen und als Dankeschön für den Denkanstoß besagten Gutschein zu überreichen.

Aus jeder Situation das Beste machen, das ist wohl Wolles Lebensrezept. Mit dieser Strategie sei er bisher auch gut über den Corona-Shutdown gekommen, erzählt der Multi-Unternehmer. Denn als er Mitte März seine drei Sushi-und-Wein-Restaurants und seine Nachtbar Klax schließen musste, war zunächst guter Rat teuer.

Sushi-Lieferdienst ein voller Erfolg

Doch das Stehaufmännchen Wolle stampfte kurzerhand einen Sushi-Lieferdienst aus dem Boden, der einschlug wie Bombe, erzählt er. „Im April 2019 habe ich mit drei Sushi-Restaurants 96 000 Euro Umsatz gemacht, im April 2020 nur hier an der Maxstraße mit dem Lieferservice 124 000 Euro.“ Mit Eröffnung der Gastronomie sei der Umsatz mit dem Lieferservice jetzt zwar wieder etwas rückläufig, aber immer noch gut, freut sich Wolle Förster.

Er hat, um die Arbeit in der Vorbereitungsküche an der Maxstraße noch effektiver zu gestalten, auch gleich noch 16 000 Euro in die Anschaffung einer Fischenthäutungsmaschine gesteckt. Mit dieser kann die Haut von Lachshälften in Sekunden sauber abgezogen werden. Eine Grundvoraussetzung für auch optisch ansprechendes Sushi, wie er erzählt.

In Sekundenschnelle schneidet die Maschine die Haut von der Lachshälfte. Wolle Förster (l.) ist begeistert. Der gastronomische Leiter Matthias Groß zeigt die sauber abgeschnittene Haut. Quelle: Anja Schneider

„Ausländischen Arbeitskräften wird es schwer gemacht“

Jetzt sucht der Gastronom, der an der Maxstraße 21 Mitarbeiter beschäftigt, für Stoßzeiten noch Teilzeitkräfte auf Minijob-Basis, wie er sagt. Und er schießt gleich noch eine Kritik an die Politik hinterher. Überhaupt nicht verstehen könne er, warum es ausländischen Arbeitskräften hier so schwer gemacht werde zu arbeiten. „Wie kann es zum Beispiel sein, dass jemand, der hier geduldet ist, nicht arbeiten darf, obwohl er gerne arbeiten will? Ich verstehe das nicht. Wir brauchen die Leute.“

Von Catrin Steinbach