Dresden

Im Sommer nächsten Jahres rollen schon wieder die Bagger. Nachdem die 49. Grundschule in Dresden-Plauen im Jahr 2018 bereits komplett saniert wurde, soll sie nun auch ein neue Sporthalle bekommen. Das Besondere daran: Wände und Decken werden komplett aus Carbonbeton bestehen. Ein neuartiger Baustoff, mit dem die Stadt zuletzt beim Ausbau der Carolabrücke gute Erfahrungen gemacht hat.

Im Gegensatz zu herkömmlichem Beton besteht die Bewehrung im Inneren des neuen Baustoffs dabei nicht aus Stahl, sondern wie es der Name vermuten lässt aus Carbonfasern. Der Vorteil: Carbon rostet nicht. So muss nicht so viel Beton zum Korrosionsschutz aufgetragen werden, was zu einer leichteren Bauweise mit gleicher Tragfähigkeit führt. Hinzu kommt eine höhere Lebensdauer, was ständige Sanierungen und somit Rohstoffe spart. Seit einigen Jahren wird bereits auf dem Gelände der TU an „Cube“, dem ersten Carbonbetonhaus Dresdens, gearbeitet. Nun soll das nachhaltige Material zum ersten Mal auch im Schulausbau Einzug halten.

Arbeiten beginnen im Sommer 2023

Eine neue Halle ist dringend nötig, denn die alte sei für die 16 Grundschulklassen zu klein, so Schulleiter Uwe Schmidt. Doch was passiert mit der alten Halle? Die stammt aus den 60er Jahren und hat schon lange Sanierungsbedarf. Aufgrund des Denkmalschutzes gestaltete sich dies bisher jedoch schwieriger als gedacht. Die Lösung heißt auch hier: Carbonbeton. Somit muss nur eine schmale Stahlbetonschicht an den alten Wänden mit dem neuen Material ersetzt werden, um eine langfristige Tragfähigkeit sicherzustellen.

Im Sommer nächsten Jahres sollen die Arbeiten beginnen. Dann steht zuerst der Bau der neuen Halle an. Knapp ein Jahr später soll die Sanierung der alten beginnen. Geplant ist eine Fertigstellung gegen Ende 2025. Die Stesad, die gemeinsam mit der Dresdner Carbocon GmbH als Bauherr für das Projekt verantwortlich zeichnet, sprach dabei von Kosten von etwas weniger als elf Millionen Euro.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) möchte mit dem Projekt „ein neues Kapitel im Schulausbau aufschlagen“ und sieht dabei „Innovation, Nachhaltigkeit und Förderung von jungen Dresdner Unternehmen in einem Paket vereint“.

Von Benjamin Wätzold