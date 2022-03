Dresden

Christian Meyer-Landrut, Bundesvorstand der Johanniter-Unfallhilfe, hat am Dienstag mit Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) das Ankunftszentrum in der Messe Dresden besucht. „Ohne die Unterstützung der Hilfsorganisationen und der vielen ehrenamtlichen Helfer wäre es nicht möglich gewesen, die vielen Flüchtlinge aus der Ukraine so kurzfristig unterzubringen“, erklärte Hilbert. „Die Johanniter sind für die Stadt ein aktiver und professioneller Partner.“

2924 Flüchtlinge sind in privaten Wohnungen untergekommen

Christian Meyer-Landrut sagte: „Es ist gerade das Zusammenspiel von hauptamtlichen Kräften und ehrenamtlichen Helfern, das uns als Johanniter auszeichnet. Wenn dann, wie hier in Dresden, die Zusammenarbeit zwischen Hilfsorganisationen und Verwaltung funktioniert, lassen sich große Herausforderungen tatsächlich professionell bewältigen.“ Die Johanniter Unfallhilfe betreibt in Dresden neben dem Ankunftszentrum in der Messe weitere sechs Turnhallen für die Notunterbringung von Geflüchteten. Weitere Partner der Stadt sind der Malteser Hilfsdienst und der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB).

In Dresden waren am Dienstag 4801 Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht. 2924 Personen sind in privaten Wohnungen untergekommen und 1877 in kommunal organisierten Unterkünften. Davon leben 861 Menschen in Turnhallen oder der Messe Dresden, 981 in Hotels, zehn in Wohnheimen und 25 in Wohnungen. Dresden verfügt aktuell über insgesamt 2000 Plätze in neun Turnhallen und in der Messe. Weitere 908 Kriegsflüchtlinge sind vorerst in den Dresdner Erstaufnahmeeinrichtungen des Freistaates Sachsen untergekommen.

Von Thomas Baumann-Hartwig