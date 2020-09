Dresden

Das 365-Euro-Ticket ist ein verkehrspolitischer Irrweg. Dieses Fazit zieht die größte Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen nach einer Expertenanhörung. Dabei stellte die Stadtverwaltung die vom Stadtrat in Auftrag gegebenen Gutachten zu den prognostizierten Auswirkungen eines 365-Euro-Tickets für Dresden vor. Danach würde der jährliche Zuschussbedarf für die Verkehrsbetriebe um 37 Millionen Euro steigen. Dem würde eine Steigerung der Fahrgastzahlen um gerade einmal 2,5 Prozent gegenüberstehen.

Das 365-Euro-Ticket ist nicht finanzierbar

„Die vorgestellte Studie hat gezeigt, dass ein 365-Euro-Ticket unter den aktuellen Rahmenbedingungen nicht finanzierbar ist“, erklärte Susanne Krause, Sprecherin für Mobilität der Grünen. Johannes Lichdi, Sprecher für den Öffentlichen Personennahverkehr, zieht ein ähnliches Fazit: „Das 365-Euro-Ticket ist unglaublich teuer und bringt den Umstieg vom Auto auf Straßenbahn und Busse nicht voran.“

Anzeige

Messbare Effekte würde es laut Lichdi nur geben, wenn das 365-Euro-Ticket über alle Tarifangebote und im gesamten Raum des Verkehrsverbundes Oberelbe eingeführt würde. Dadurch würden aber Einnahmeausfälle von 54 Millionen Euro pro Jahr entstehen. „Dieser Betrag kann weder von der Landeshauptstadt, noch von den Landkreisen getragen werden. Die Hoffnung von Fördermitteln vom Bund trügt, denn es handelt sich dabei nicht um eine dauerhafte Finanzierung.“

Weitere DNN+ Artikel

Massiver Ausbau des Streckennetzes sorgt für Zuwachs

Zuwächse bei der Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel seien nicht durch eine Senkung der Fahrpreise, sondern durch einen massiven Ausbau des ÖPNV-Netzes zu erzielen, glaubt Lichdi. Auch eine starke Anhebung der Parkgebühren und eine Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung könnten zu höheren Fahrgastzahlen bei Bus und Bahn führen. „Für uns Grüne ist damit die Idee eines 365-Euro-Ticket endgültig vom Tisch. Stattdessen muss die Stadt endlich die seit 14 Jahren nicht mehr erhöhten Parkgebühren erhöhen und die Mittel in die Förderung des Ausbaus des öffentlichen Verkehrs stecken. Für uns steht dabei die Einführung eines Bildungstickets im Vordergrund.“

Krause erklärte, die Grünen würden am Sozialticket festhalten. Das 365-Euro-Ticket wäre aber ein Sozialticket für alle, das von der Allgemeinheit finanziert werden müsse. „Stattdessen wollen wir das Parken in der Stadt nicht mehr so stark subventionieren. Die Kosten, die der Allgemeinheit dadurch entstehen, sind durch die derzeit diskutierte Parkgebührenerhöhung noch nicht ausgeglichen.“

Ausbau des Straßenbahnnetzes bringt 7,6 Millionen Fahrgäste zusätzlich

Die Dresdner Verkehrsbetriebe rechnen in einem Strategiepapier vor: Der Ausbau des Straßenbahnnetzes würde bis zu 7,6 Millionen Fahrgäste pro Jahr zusätzlich bringen. Weitere 6,6 Millionen zusätzliche Fahrgäste könnten durch den Ausbau des Busnetzes gewonnen werden. Eine Erhöhung der Reisegeschwindigkeit von Bussen und Bahnen würde 6,4 Millionen neue Fahrgäste zum Einsteigen bewegen. Das Preisschild für den Streckenausbau: Rund 500 Millionen Euro in den nächsten zehn Jahren.

Auch die SPD-Fraktion sieht den Schlüssel für eine Verkehrswende im konsequenten Ausbau des Angebots bei maßvollen Preisen, wie der verkehrspolitische Sprecher Stefan Engel erklärte. „Die Mittel für ein 365-Euro-Ticket wären in dichteren Takten und neuen Linien besser investiert. Bisher läuft das Stadtbahnprogramm viel zu schleppend.“

Die Linken und die CDU hatten 2019 im Kommunalwahlkampf mit einem 365-Euro-Ticket nach Wiener Vorbild geworben. Eine diffuse Mehrheit im Stadtrat hatte Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) beauftragt, Schritte zur Einführung eines ermäßigten Tickets zu prüfen.

Von Thomas Baumann-Hartwig